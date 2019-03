La legittima difesa voluta da Salvini è legge

Zingaretti : legittima difesa - da oggi l'Italia è più pericolosa : Roma, 28 mar., askanews, - 'In questa legge non ci sono investimenti sulla sicurezza delle persone, nessun investimento sulla sicurezza urbana. C'è il governo che dice agli italiani 'arrangiatevi, ...

legittima difesa - Zingaretti : “Atto irresponsabile - governo fugge da richiesta di sicurezza. Un favore a qualche lobby” : Dopo l’approvazione in Senato in via definitiva della legge sulla Legittima difesa, ad attaccare è il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Il governo dice agli italiani ‘arrangiatevi, difendetevi, comprate le pistole e pensateci da soli‘.Questo è un decreto che crea insicurezza e rende l’Italia più pericolosa”, ha spiegato a margine di un evento a Roma. E ancora: “Questo è un passo falso del governo, ...

legittima difesa - Meloni : vecchi difetti : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Legittima difesa: nuova legge, vecchi difetti. M5S e lega lasciano la discrezionalità ai giudici e il principio di difesa commisurata all'offesa mentre per Fratelli d'Italia la ...

legittima difesa - la Federazione sindacale di polizia : "Non temiamo alcun rischio far west" : Nessun timore di un 'effetto far west'. Ne è convinto Valter Mazzetti , segretario generale della Federazione sindacale di polizia, a poche ore dal via libera definitivo al disegno di legge sulla ...

La riforma della legittima difesa è diventata legge : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Si è conclusa la battaglia parlamentare della Lega di Matteo Salvini su una delle sue misure bandiera. La riforma della legittima difesa è stata approvata al Senato con 201 voti a favore, 38 contrari e 6 astensioni. Il provvedimento, che era già stato approvato dalla Camera, verrà ora convertito in legge dal presidente della Repubblica e inserito nella Gazzetta ...

legittima difesa - c'è chi dice no : "L'immunità per chi ferisce o uccide un ladro non esiste" : Il duro commento di Antigone dopo l'approvazione della legge che modifica l'articolo 52 del codice penale sulla Legittima...

legittima difesa - è legge : Salvini esulta : La Legittima difesa è legge. Il Senato ha dato il via libera con 201 sì. Entusiasta il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito, assenti tutti gli esponenti del Movimento 5 stelle. Ma quali sono le novità? Ecco le principali. La difesa è sempre Legittima L’art. 1 modifica l’art. 52 del codice penale: con il nuovo testo si riconosce sempre sussistente il rapporto di ...

legittima difesa - ok in Senato : adesso è legge : Il disegno di legge sulla Legittima difesa legge : l'Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto stato ...

Sì alla legittima difesa - festa leghista in Senato. Assenti i ministri M5s : Grande festa leghista al Senato. La legge sulla legittima difesa è stata approvata a larghissima maggioranza: 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. A favore, oltre a Lega e M5s, votano anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, contrario il Pd. Sui banchi del governo solo i leghisti guidati da Matteo Salvini (con lui anche Giulia Bongiorno e Gianm...

Legge legittima difesa : cosa cambia - Sky TG24 - : Si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la Difesa e l'offesa e si esclude la punibilità di chi ha agito "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di ...

Berlusconi : legittima difesa diritto sacrosanto - lo miglioreremo : Roma, 28 mar., askanews, - Il diritto alla difesa "è sacrosanto", Fi ha votato il testo approvato che però "non è quello che avremmo voluto": per questo "ci impegnamo a rendere più efficace e a ...

"legittima difesa può essere pretesto per inventare rapina" : "La legge può avere un senso e un obiettivo giusti ma tanti sfrutteranno il pretesto di questa legge per inventarsi la rapina . Anzi già oggi c'è qualcuno che ne approfitta . E noi rientriamo in ...