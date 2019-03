La legittima difesa è legge | in Senato 201 sì |Salvini | Un bellissimo giorno per

legittima difesa è legge - Salvini fa festa con i senatori leghisti ed è bagarre tra i banchi Pd. Assenti ministri M5s : Il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla Legittima difesa. Al termine della votazione, Matteo Salvini ha festeggiato con applausi e selfie con i senatori e i ministri leghisti, andando poi a farsi fotografare con i suoi parlamentari tra i banchi dello stesso Carroccio. Un atteggiamento, tra foto e brusii in Aula, che ha innervosito i senatori della sinistra, Pd e LeU. “Ormai siamo allo stadio, non erano proibite le foto in ...

La legittima difesa è legge : La riforma della legittima difesa è legge: ha ottenuto il via libera definitivo dell'Aula del Senato con 201 voti a favore e 38 contrari. Vengono allargate le 'maglie' del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio resta, ovvero non vengono meno le indagini e si deve comunque dimostrare che la difesa è stata appunto legittima. Tuttavia, si restringe la 'discrezionalità' del giudice. Cosa ...

legittima difesa - Salvini : “Bellissimo giorno per gli italiani. Ministri M5s assenti? Bado alla sostanza” : “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla Legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si Legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini al Senato dopo l’ok finale alla Legittima difesa. A chi gli chiede il perché ...

legittima difesa - ok del Senato : è legge. Salvini : “Oggi è un giorno bellissimo per gli italiani” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa è legge: l’Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei M5s. In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giul...

legittima difesa : ok al Senato - la riforma è legge. Salvini : «Gran giorno». Ira Anm : Legittima difesa: ok al Senato con 201 sì, la riforma è legge. «Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di...

Per la legge difesa è sempre legittima : 13.18 La legge sulla legittima difesa prevede pene più severe per furto in casa, scippo e rapina. Il fulcro della legge è che la legittima difesa sarà "sempre" presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Si precisa che nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Esclusa la punibilità di chi, in situazione di ...

