La legge codice rosso si è incagliata su revenge porn e castrazione chimica

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la legge 'codice rosso' : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e ...

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la legge "codice rosso" : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e la protesta messa in atto da Forza Italia a cui poi si sono aggiunte anche le deputate di pd e FdI. Martedì prossimo, quindi, i lavori dell'Aula riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono interrotti oggi, ovvero il voto, a ...

Codice rosso : cosa dice la nuova legge sulla violenza contro le donne? : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

legge 104 : codice unico disabilità in programma - le agevolazioni : Legge 104: codice unico disabilità in programma, le agevolazioni Come cambia la Legge 104 con codice unico In merito alla Legge 104 negli ultimi mesi si è parlato spesso dell’istituzione di un codice unico delle disabilità. Questo progetto sta per diventare realtà, visto che è uno degli attori protagonisti di uno dei dieci disegni di Legge di delega al Governo per le semplificazioni, approvato lo scorso 28 febbraio come abbiamo già scritto ...

legge 104 : codice unico disabilità in programma - le agevolazioni : Legge 104: codice unico disabilità in programma, le agevolazioni Come cambia la Legge 104 con codice unico In merito alla Legge 104 negli ultimi mesi si è parlato spesso dell’istituzione di un codice unico delle disabilità. Questo progetto sta per diventare realtà, visto che è uno degli attori protagonisti di uno dei dieci disegni di Legge di delega al Governo per le semplificazioni, approvato lo scorso 28 febbraio come abbiamo già scritto ...

legge 104 : codice unico disabilità in programma - le agevolazioni : Legge 104: codice unico disabilità in programma, le agevolazioni In merito alla Legge 104 negli ultimi mesi si è parlato spesso dell’istituzione di un codice unico delle disabilità. Questo progetto sta per diventare realtà, visto che è uno degli attori protagonisti di uno dei dieci disegni di Legge di delega al Governo per le semplificazioni, approvato lo scorso 28 febbraio come abbiamo già scritto in questo articolo. Entro 2 anni il ...

Le tele di un italiano per rileggere il Codice di Leonardo : A mettere in luce questo aspetto, spesso sovrastato dalla grandezza dell' artista di Vinci nelle discipline più disparate, dalla scienza all' architettura, dall' idraulica alle macchine per il volo, ...