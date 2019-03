La Lega cresce ancora | il M5s è in caduta libera

Sondaggi SWG : sorpresa M5S che torna a crescere - Lega e Partito Democratico sono in calo : Il Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio starebbe risalendo la china, mentre la Lega di Salvini e il Partito Democratico di Zingaretti starebbero indietreggiando. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio politico effettuato dell'istituto di ricerca Swg commissionato da Enrico Mentana e dal suo entourage per il Tg La7. Tale rilevazione statistica è datata 25 marzo ed è stata compiuta nei giorni compresi dal 20 al 24 marzo. Inoltre è stata ...

Sondaggi - Lega e 5 Stelle in calo. Cresce il Pd : la distanza col Movimento da 1 a tre punti : I partiti di governo calano nelle intenzioni di voto, mentre Cresce il Pd guidato dal neosegretario Nicola Zingaretti, che si posiziona da uno a tre punti di distacco dal Movimento 5 Stelle. È questa la tendenza rilevata da quattro Sondaggi: Euromedia e Piepoli (trasmessi a Porta a porta), Emg (ad Agorà) e Index Research (Piazza Pulita). Guardando ai principali partiti, la Lega è data in calo di 1,5 punti da Euromedia e da Piepoli ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : crolla il M5s - cresce ancora la Lega. Bene Pd e Forza Italia : crolla ancora il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio mentre sale la Lega di Matteo Salvini. Fabrizio Masia, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, illustra il suo ultimo Sondaggio. A oggi 21 marzo il Carroccio, rispetto alla settimana scorsa guadagna lo 0,3 per cento attestandosi al 30,9 per

Sondaggi Istituto Emg Acqua : cresce il M5S - calano Lega e Forza Italia - bene il Pd : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’Istituto di ricerche statistiche Emg Acqua (pubblicata il 14 marzo 2019), emergerebbero alcuni aggiornamenti da esaminare. Si premette che il seguente Sondaggio è stato commissionato da Serena Bortone e dall’entourage del programma Agorà, in onda tutte le mattine su Rai 3 (eccetto il sabato e la domenica), ed è stato messo a punto attraverso un campionamento probabilistico, stratificato ...

Sondaggi Tecnè : M5S torna a crescere - giù la Lega - trend positivo per il Pd e Forza Italia : Stando all’ultimo Sondaggio Tecnè commissionato da Forza Italia e diffuso sulle colonne de Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, emergerebbero alcune importanti novità da prendere in considerazione. Dopo diverse settimane in cui la Lega ha avuto una forte ascesa consensuale, per la prima volta in questo 2019, si registrerebbe per il Carroccio un calo consistente delle preferenze nazionali pari infatti all'1,3%. Infatti il movimento del ...

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S insidiato dal PD - cresce ancora la Lega : Il Tg di La7 ha illustrato i nuovi Sondaggi politici di SWG. Le intenzioni di voto evidenziano un incremento da parte del Partito Democratico, che va ad insidiare la seconda posizione del Movimento 5 Stelle. Nel corso delle ultime settimane c’è stata una forte ripresa per il Pd, che però non è il solo ad aver guadagnato terreno. Al comando, infatti, si registra anche un allungo da parte della Lega, che va a consolidare il primato. SWG: testa a ...

Il Pd cresce nei sondaggi - M5S ancora in calo - Lega stabile : di Mario Ajello Youtrend pubblica la super-media dei sondaggi politici e questa settimana è il la notizia. Si legge nel report: 'Non si ferma la discesa del M5S . Anche questa settimana, e ormai è la ...

Sondaggi : la Lega stabile - il M5s perde. Pd - effetto Zingaretti : cresce di un punto : Le tendenze dei due partiti di maggioranza ormai consuete: la Lega stabile con trend in positivo ben oltre il 30 per cento, il M5s in calo seppur flebile, ben sotto il 25. Ma nella settimana dell’elezione a segretario di Nicola Zingaretti è il Pd a fare un balzo in avanti nei Sondaggi. Sono i dati di Swg per il TgLa7. Più in particolare la Lega tocca questa settimana il 33,4 per cento, con un lieve aumento dello 0,2 per cento in una ...

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Sondaggi per le Europee : la Lega cresce ed è il primo partito - calano M5S e Pd : La Lega primo partito in Italia con il 33,3% guadagna un seggio al Parlamento Ue, passando da 27 a 28. Frenano il M5S (24,3%) e Pd 16,9%). Rispetto al 2014 si conferma l'avanzata dei sovranisti. Europeisti ancora senza maggioranza

Sondaggi per le europee - la Lega cresce ancora - calano M5S e Pd : Il Rassemblement national sarebbe secondo dopo la formazione politica del presidente Emmanuel Macron, La Republique en Marche, che avrebbe 24 seggi. Il movimento di Macron ancora non ha sciolto la ...

Cresce il malessere nella Lega Salvini difende Di Maio - ma... Inside : Matteo Salvini afferma per la miliardesima volta che il governo Conte va avanti perché gli impegni vanno rispettati. E a Berlusconi e Meloni, che insistono affinché stacchi la spina e torni nel Centrodestra, risponde che li chiamerà... Segui su affaritaliani.it