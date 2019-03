La Gazzetta | “Tra Insigne e Koulibaly | il Napoli cederà Insigne”

ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ladello Sport torna su Kalidoue in parte anche su Lorenzo. Scrive che il difensore senegalese è sempre più un punto fermo dele del progetto di Carlo Ancelotti. Ricorda che ha il rendimento più alto della squadra, è stato utilizzato più di tutti.E scrive soprattutto che:Il nome diè sicuramente nell’elenco dei giocatori più forti che circolano in Europa. Come quello di Lorenzo, la cui valutazione si avvicina parecchio a quella del difensore. E, semmai, ildovesse privarsi di un pezzo forte, sicuramente darebbe via l’attaccante per il quale Mino Raiola, il suo manager, sta valutando alcune proposte da presentare a Aurelio De Laurentiis. Un fatto è certo, sedovesse essere ceduto, la fascia di capitano finirebbe sul braccio di, destinato a restare a lungo, invece.– prosegue la ...

