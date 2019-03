La frase nella direttiva sul copyright che cambia tutto per YouTube

Ciao Darwin - tra chic e choc - c'è una frase che indigna il web : "Nella vita c'è chi sale e chi...!" : Ciao Darwin ha segnato il suo ritorno trionfante, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. Nella serata dello scorso 15 marzo, il noto format condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale ...

Ciao Darwin 8 - guaio per Paolo Bonolis : "Nella vita c'è chi le scale..." - frase terrificante del concorrente : Non solo risate a Ciao Darwin 8, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in onda su Canale 5. Nel mirino, infatti, è finita la frase di uno degli appartenenti alla categoria degli "chic", che nella puntata si contrapponevano agli "shock". Uno dei concorrenti capitanati da Enzo Miccio,