La Ferrari tra presente e futuro | dal Gp del Bahrein al test con Schumacher

Vettel ottimista : "In Bahrain sarà tutta un'altra Ferrari" : Sebastian Vettel spera nel riscatto Ferrari, ovviamente già a partire da questo GP del Bahrain. Il tedesco ha parlato alla vigilia delle prime libere del secondo appuntamento stagionale e confermato ...

Dal Mauto di Torino al Museo Enzo Ferrari - due mostre sul rapporto tra auto e design : Ad accentuare il racconto espositivo, in una mostra visitabile sino a febbraio 2020, oggetti appartenuti al mondo del design, della tecnologia, dell'architettura, della musica e del cinema ...

F1 – La Ferrari dimentica l’Australia - ma Binotto rimane con i piedi per terra : “in Bahrain per verificare di aver capito le debolezze” : Mattia Binotto e le sensazioni con le quali il team Ferrari arriva in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 Dopo una settimana di pausa la F1 torna protagonista e lo fa insieme alla MotoGp. Si prospetta dunque un weekend ricco di spettacolo ed emozioni per gli appassionati dei motori. Il mondo delle quattro ruote si sposta in Bahrain per la seconda gara stagionale, dopo la fantastica vittoria di Bottas in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia magistrale a Doha - Vanessa Ferrari e Lara Mori sul podio! Ruggito azzurro al corpo libero : Vanessa Ferrari e Lara Mori continuano a incantare in Coppa del Mondo e a Doha festeggiano un doppio podio stellare, proprio come era successo sei giorni fa a Baku. Le due azzurre non hanno deluso le aspettative nella capitale del Qatar e festeggiano al termine di una gara tesissima e molto equilibrata in cui era davvero molto difficile ottenere il risultato di rilievo. La toscana conquista un secondo posto di lusso (13.433, 5.6) e precede la ...

Ferrari : inaugura la mostra “Capolavori senza tempo” : Il Museo Enzo Ferrari di Modena si rinnova con “Capolavori senza tempo”, un’esposizione delle vetture più iconiche della rossa di Maranello Il Museo Enzo Ferrari di Modena si rinnova con “Capolavori senza tempo”, un’esposizione di alcune delle vetture più eleganti della storia della Casa. La scelta dei modelli si è focalizzata su alcune delle gran turismo e delle auto sportive che, per il loro valore iconico e per l’importanza ...

Livorno Ferraris : 'La religione non c'entra nulla!' : 'La nostra religione? Non c'entra nulla. La notizia è stata decisamente ingigantita e romanzata!'. La comunita marocchina interviene sul caso di Mostafa Hayan: l'uomo accusato di tentato omicidio ...

Matteo Salvini - ruggito sovranista di Paola Ferrari : 'La differenza tra lui - Di Battista e Di Maio' : Ma a me non mi interessa fare politica, non sono abbastanza diplomatica, sono troppo fumantina". Parliamo di tv: quando viene inquadrata, le luci che le illuminano il viso sono sempre molto forti... "...

Matteo Salvini - ruggito sovranista di Paola Ferrari : "La differenza tra lui - Di Battista e Di Maio" : Paola Ferrari, storico volto Rai per lo sport, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, si è raccontata a 360° a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, toccando diversi argomenti: calcio e sport, tv e molto altro, politica compresa. Le piace Matteo Salvini? “Molto, è un grande milanista. Mi piace anche Di Bat

F1 - Vettel spazza via il pessimismo : “non vi fate incantare dalla vittoria - anche nel 2018 la Ferrari soffrì in Australia” : Il pilota della Ferrari è tornato a parlare dopo il Gp d’Australia, sottolineando come anche lo scorso anno la ‘Rossa’ ebbe problemi a Melbourne Il risultato ottenuto dalla Ferrari in Australia non è certamente positivo, il quarto e il quinto posto di Vettel e Leclerc ha rappresentato il peggior avvio del team di Maranello dal 2012. photo4/Lapresse Un record di cui bisogna andare poco fieri, ma che comunque non ha ...

F1 - Ferrari sotto tono in Australia : Helmut Marko la snobba senza pietà : Il consulente della Red Bull ha analizzato quanto avvenuto nel corso del Gp d’Australia, snobbando chiaramente la Ferrari L’unica scuderia riuscita a tenere testa alla Mercedes in Australia è stata la Red Bull, salita sul podio con un Verstappen intraprendente e determinato. photo4/Lapresse L’olandese ha prima superato senza pietà la Ferrari di Vettel, lanciandosi poi all’attacco di Hamilton nel finale, capace di ...

Ferrari - ecco perché il flop in Australia può fare la differenza : quella speranza a Maranello : Della doccia fredda di Albert Park stupiscono i distacchi: 57 secondi e 109 millesimi; 58 secondi e 230 millesimi. Sono i ritardi siderali di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Valtteri Bottas, mattatore del Gp d' Australia. Nessuno avrebbe potuto immaginare per la Ferrari un ritard

F1 - la classifica dei migliori giri veloci nel GP d’Australia : la Mercedes rifila un secondo alla Ferrari : Se si volesse gettare ulteriore sale sulla ferita dei tifosi della Ferrari dopo il pessimo Gran Premio di Australia che ha dato il via al Mondiale di Formula Uno 2019, sarebbe sufficiente mostrargli la classifica dei giri più veloci della gara di Melbourne. Purtroppo il gap di prestazioni messo in mostra all’Albert Park tra le Rosse e le Mercedes è stato impressionante e, almeno in parte, spiega il motivo per il quale non è stato ...

Minardi : “In Australia differenza Mercedes-Ferrari dettata dal motore” : Per analizzare il GP d’Australia, bisogna fare un passo indietro tornando alle qualifiche dove in Q1 abbiamo avuto 16 piloti racchiusi in un 1” – il che conferma il compattamento verso l’alto delle prestazioni dei team in cui basta un minimo errore per essere tagliati fuori – , la cui forbice è cresciuta a un […] L'articolo Minardi: “In Australia differenza Mercedes-Ferrari dettata dal motore” sembra essere il primo su ...

F1 - GP Australia 2019 : perché la Ferrari è andata piano? Enigma gomme e affidabilità da verificare : Doveva essere un’Alba Rossa e invece è stata un’Alba Grigia. Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è stato per la Ferrari un duro colpo. I test a Barcellona avevano dato grande fiducia sul piano della prestazione agli uomini di Maranello, che erano convinti di potersela giocare con la Mercedes. Secondo alcuni degli addetti ai lavori, anzi, la SF90 era anche davanti rispetto alla W10. Il risultato della gara non ha lasciato ...