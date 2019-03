La direttiva europea sul copyright limita la libertà di informazione sul web?

L’Europarlamento approva la direttiva europea per il diritto d’autore in rete : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

Quel pasticciaccio brutto della direttiva europea sul copyright : (Illustrazione: Getty Images) Oggi il lungo e contestatissimo percorso della riforma europea sul diritto d’autore arriva al passaggio (quasi) conclusivo. Si tratta delle nuove regole sul copyright – diciamo del nuovo approccio, visto che rimangono numerose eccezioni e discrezionalità in capo ai Paesi membri – che tanto ha fatto discutere e che proprio ieri ha condotto all’oscuramento per protesta dell’edizione italiana di Wikipedia dopo una ...

Diritto d'autore - Fieg e Aie : "Sì alla direttiva europea" : I giorni decisivi per l'approvazione della fondamentale direttiva europea sul Diritto d'autore si avvicinano. Martedì prossimo l'aula di Strasburgo sarà infatti chiamata a dare il via libera ...

Verso una direttiva europea per il diritto d'autore : ... ci sono poi quelle opere che compongono il corpus di biblioteche, archivi e collezioni, che lavorano in un sistema di gestione delle licenze eccessivamente complesso e non adeguato al mondo digitale,...

Autoconsumo e comunità energetiche : “Il governo recepisca subito la direttiva europea” : Le associazioni Anev, Greenpeace, ITALIA SOLARE, Legambiente, Kyoto Club e WWF, hanno inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio per chiedere “l’immediato recepimento delle norme in materia di Autoconsumo e comunità energetiche della direttiva 2001/2018/UE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, e nello specifico degli articoli 21 e 22.” A differenza di altri Paesi europei in Italia, si spiega in una nota, ...