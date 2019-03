La coppa del mondo di Fortnite apre una nuova era per gli eSport : Il 28 luglio di quest'anno, a New York, il miglior giocatore al mondo di Fortnite alzerà una coppa e metterà in tasca un assegno da 3 milioni di dollari: la vincita più grande di sempre in un singolo torneo di videogiochi. Basterebbe questo a far capire quanto la “Fortnite World Cup”, che prenderà il via il 13 aprile, sia destinata a segnare la storia degli eSport. Eppure quello economico non è l'unico elemento degno di nota. La “Fortnite World ...

Snowboard - Michela Moioli oltre al cross pensa all’alpino : in gara ai Campionati Nazionali - un pensierino alla coppa del Mondo? : Michela Moioli, campionessa olimpica in carica nello Snowboardcross, potrebbe decidere di raddoppiare e provare con lo Snowboard alpino: l’azzurra ha partecipato ai Campionati Nazionali e lunedì è arrivata sesta nello slalom parallelo, mentre mercoledì nel gigante parallelo è uscita in qualifica dopo aver inforcato una porta. La sua però potrebbe non essere stata un’apparizione estemporanea, secondo quanto riferito alla ...

Calendario coppa Italia 2019 : date e orari delle semifinali di ritorno : Non solo alcune modifiche sul Calendario delle prossime giornate di Serie A. La Lega ha annunciato anche date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia 2018/19. In campo Milan e Lazio, dopo ...

coppa Italia - comunicate data e orari delle due semifinali di ritorno : La Lega, oltre alle variazioni di calendario in Serie A, ha anche comunicato data e orario riguardante le due semifinali di ritorno di Coppa Italia che si giocheranno a Milano e a Bergamo. Milan-Lazio (si riparte dallo 0-0 di Roma) si giocherà mercoledì 25 aprile alle ore 20:45. Il giorno successivo, sempre allo stesso orario, andrà in scena Atalanta-Fiorentina, all’andata conclusasi sul 3-3. Entrambe le gare saranno trasmesse su Rai ...

Sci velocità - vento troppo forte a Vars : cancellate le manche di coppa del Mondo previste per oggi : Confermati i risultati delle prove svolte ieri, Simone Origone e Valentina Greggio conquistano un altro podio Niente da fare a Vars: il forte vento che soffiava in pista sin dalle prime ore del mattino ha indotto gli organizzatori a cancellare le manche previste oggi per la tappa di Coppa del Mondo di sci velocità, motivo per cui, ai fini dei risultati finali, sono state ritenute valide quelle di qualificazione disputate il giorno ...

Sci velocità - coppa del Mondo Vars 2019 : troppo vento - gara annullata. Validi i risultati delle qualificazioni - Origone e Greggio sul podio! : Il troppo vento che c’era sin dal mattino in quel di Vars, in terra francese, ha costretto la giuria ad annullare la gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci velocità 2019: restano Validi dunque i risultati della qualificazione di ieri. Può esultare dunque l’Italia che va a prendersi altri due podi, a pochi giorni dall’esaltazione dei risultati dei Mondiali. Al maschile è secondo Simone Origone: 227.129 km/h per ...

Agnelli contro la Fifa : 'Niente coppa del Mondo per club! E dal 2024...' : La decisione della Fifa di rinnovare la Coppa del Mondo per Club nel 2021 è una di quelle ECA che non può sostenere. Abbiamo aperto al processo di sviluppo per avere una nuova visione per il futuro ...

Tiro a volo - coppa del Mondo Acapulco 2019 : ottime notizie da trap femminile e skeet maschile - ora bisogna completare il quadro delle carte olimpiche : L‘Italia del Tiro a volo sorride a denti stretti al termine della Coppa del Mondo di Acapulco, in Messico: da una parte la spedizione azzurra ha completato il contingente per trap femminile e skeet maschile grazie al successo di Jessica Rossi ed al secondo posto di Gabriele Rossetti, dall’altro la nostra Federazione è ancora a mani vuote per quanto riguarda skeet femminile e trap maschile. Ricordiamo infatti che le carte olimpiche ...

Frascati Scherma - Alessio Sarri secondo nella prova di coppa del Mondo paralimpica : Roma – In estate ha scelto di entrare a far parte della famiglia del Frascati Scherma e a distanza di qualche mese Alessio Sarri (nella foto Trifiletti/Bizzi) ha conquistato il suo primo importante alloro con i colori del club tuscolano. Il campione del Mondo paralimpico in carica si è piazzato al secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di sciabola (categoria B) andata in scena nello scorso fine settimana a Pisa. Al forte atleta è ...

Tiro a Volo – coppa del Mondo Acapulco : secondo posto e pass per Tokyo 2020 per Gabriele Rossetti : Gabriele Rossetti secondo nello skeet in Coppa del Mondo ad Acapulco: staccato il pass per Tokyo 2020 Gabriele Rossetti ha centrato l’obiettivo della carta olimpica per l’Italia in vista di Tokyo 2020, conquistando il secondo posto nella gara di skeet maschile di Coppa del Mondo ad Acapulco. Davanti a lui solo l’infallibile Vincent Hancokc, perfetto in qualificazione con 125 su 125 ed in finale con 60 su ...

Rugby - operato Leonardo Ghiraldini : corsa contro il tempo per essere pronto per la coppa del Mondo : Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, è stato operato ieri a Roma, a Villa Stuart, Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale italiana di Rugby, che si era infortunato nell’ultima gara del Sei Nazioni, persa dall’Italia contro la Francia. L’operazione per la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo aveva costretto ad uscire dal campo con le stampelle, è perfettamente riuscita. Ora sarà corsa contro ...

Tiro a Volo - Gabriele Rossetti 2° ad Acapulco in coppa del Mondo e carta olimpica nello Skeet : Gabriele Rossetti ha centrato l'obiettivo della carta olimpica per l'Italia in vista di Tokyo 2020, conquistando il secondo posto nella gara di Skeet Maschile di Coppa del Mondo ISSF 2019. Davanti a lui solo l'infallibile Vincent Hancokc, perfetto in qualificazione con 125 su 125 ed in finale con 60 su 60. Il Campione Olimpico a Rio 2016, è entrato in finale con uno ...