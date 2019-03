La Castelli ammette che l’Europa non verrà stravolta il 26 maggio : Roma. E venne, infine, anche il ravvedimento, o quantomeno la presa d’atto che la realtà concreta delle cose non si piega alle velleità della propaganda. “Anche io non credo che cambierà moltissimo”, dice Laura Castelli a proposito degli equilibri politici dell’Europa che verrà dopo le elezioni del