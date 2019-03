Karate | Europei 2019 | Viviana Bottaro in finale nel kata! Altro duello con Sandra Sánchez

Campionati Europei di Karate - tutto pronto per la rassegna di Guadalajara : 22 azzurri al via : La Nazionale Italiana proverà quantomeno ad eguagliare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi Prende il via oggi la 54ª edizione dei Campionati Europei di karate a Guadalajara, in Spagna. La Nazionale italiana schiera 22 azzurri suddivisi nelle due specialità per cercare di confermare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Alla ...

Karate - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Luigi Busà - Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro le punte : L’Italia punta ad essere grande protagonista agli Europei di Karate che si svolgeranno da domani a domenica a Guadalajara (Spagna). Lo scorso anno la Nazionale azzurra chiuse al terzo posto nel medagliere con 10 medaglie (due ori, tre argenti e cinque bronzi) e l’obiettivo sarà quello di confermarsi tra le nazioni più forti del vecchio continente. I risultati ottenuti dai nostri portacolori nei primi appuntamenti stagionali, fanno ben sperare ...

Karate - i ranking olimpici alla vigilia degli Europei. Al momento quattro italiani qualificati a Tokyo 2020 : Giovedì inizieranno a Guadalajara (Spagna) gli Europei di Karate. Questa rassegna continentale sarà una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che verranno assegnati punti pesanti per il ranking olimpico, che mette a disposizione 32 posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale degli azzurri, scoprendo i ranking olimpici alla vigilia degli ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : Nicole Murabito e Veronica Brunori splendidi ori - Alessandra Mangiacapra d’argento! : Si sono conclusi i campionati Europei Giovanili di Karate 2019 di Aalborg, Danimarca. L’ultima giornata era dedicata alle finali del kumite under 21, maschile e femminile, con le nostre rappresentanti che hanno fatto davvero la voce grossa. Nicole Murabito e Veronica Brunori vincono due splendide medaglie d’oro nel -50kg e -55kg impreziosendo il bottino di medaglie della nostra spedizione. Si mette l’argento al collo anche ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : Carmine Luciano e Asia Agus conquistano il titolo! Bronzo per Daniele De Vivo - due medaglie nel kata a squadre : Grande Italia nella seconda giornata di gare degli Europei Giovanili di Karate ad Aalborg (Danimarca). Dopo l’ottimo avvio di ieri, gli azzurri continuano ad essere protagonisti sui tatami danesi e oggi sono arrivate altre cinque medaglie tra gli junior. Andiamo quindi a scoprire le performance dei nostri portacolori. Partiamo da Carmine Luciano, che si prende il primo titolo odierno, trionfando nei -55 kg. Un risultato che conferma le grandi ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : Carola Casale conquista l’oro nel kata Under21! Alessandro Cricco e Sara Soldano argento tra gli junior : L’Italia ottiene tre medaglie nella prima giornata di gare degli Europei Giovanili di Karate ad Aalborg (Danimarca). La grande protagonista odierna è Carola Casale, che dopo l’argento dello scorso anno, conquista l’oro nel kata Under21. La giovane stella azzurra ha fatto valere la sua qualità sul tatami, superando al meglio i tre turni e approdando così alla finale. Qui ha eseguito in modo impeccabile il kata Papuren, realizzando 25.02 punti e ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : l’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...

