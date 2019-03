Kane | “In futuro vorrei diventare giocatore di football americano”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Le dichiarazioni dell’attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, Harryche sembra avere le idee chiare per ile sogna la NFL. Il bomber 25enne, rivela i suoi progetti dopo che avrà lasciato il calcio, in un’intervista alla Espn: “Sì, è vero. È una cosa che mi piacerebbe provare tra 10 o 12 anni. Me lo chiedo spesso: posso essere il migliore del mondo? Se prima giochi in Premier League e disputi un Mondiale di calcio e poi ti imponi nella NFL, puoi essere considerato il più grande sportivo di sempre?“. Il suo idolo è, ovviamente, Tom Brady, vincitore di sei Super Bowl: “Non erano molti quelli che pensavano che Brady sarebbe diventato così forte. Qualcuno pensava non sarebbe arrivato nemmeno in NFL. Ed è diventato uno dei più grandi di sempre. Ecco, il nostro percorso è stato simile: da giovani non eravamo forse i migliori, ma ...

