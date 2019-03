Juventus | verso l’Empoli | con Ronaldo salgono a quattro gli indisponibili

Juventus - Salah nel mirino : Dybala verso Anfield? : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i numeri […] L'articolo Juventus, Salah nel mirino: Dybala verso ...

Verso Ajax-Juventus - Allegri gestisce Ronaldo : ecco quale gare salterà : Ajax-Juventus – Fino alla gara con l’Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta […] More

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Calciomercato Juventus - Cavani verso l’addio : Paratici pronto all’assalto : Calciomercato Juventus – C’è un grande nome pronto ad infiammare il Calciomercato estivo. È quello del ‘Matador’ Edinson Cavani che dopo sei anni al ‘Parco dei Principi’ è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l’uruguaiano e la società di […] More

Juventus verso il Genoa : tre gli indisponibili - Costa e De Sciglio in forse : La Juventus torna in campo domenica 17 marzo alle 12:30 al Ferraris contro il Genoa per continuare a correre verso lo Scudetto. Dopo la rimonta in Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri riprendono la propria marcia in campionato dove la vittoria è cosa ormai quasi certa, si aspetta solo l’aritmetica per far partire i festeggiamenti. Per la sfida al Grifone, Allegri non avrà a disposizione tre pedine mentre Douglas Costa e De ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...

Juventus - verso il record d’incasso con l’Atletico : record incasso Juventus Stadium – L’Allianz Stadium indosserà il vestito delle grandi serate per l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid. L’impianto farà registrare il tutto esaurito – 41.000 spettatori – per l’incontro che vale il pass per i quarti di finale della UEFA Champions League. Come riporta “Il Corriere dello Sport”, si tratta della partita […] L'articolo Juventus, verso il record d’incasso con l’Atletico è stato ...

Verso Juventus-Atletico Madrid LIVE : probabili formazioni - dove vederla in tv : probabili formazioni Juventus-Atletico Madrid, ore 21, diretta tv su Sky Sport , JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, ...

Juventus-Atletico Madrid - Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb lancia i bianconeri verso un’impresa storica : “i ragazzi possono farcela se…” : Si avvicina sempre più la gara di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid, i bianconeri chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal netto successo contro l’Udinese ma quella di domani sarà una partita completamente diversa contro un avversario che ha già dimostrato di essere difficile da affrontare, Simeone è un grande allenatore e nella gara di Madrid ha ...

Juventus - verso l'Atletico Madrid : rebus modulo per la formazione bianconera : La vigilia di Juventus-Atletico Madrid non è per nulla semplice per Allegri. La missione è quella di rimontare il 2-0 dell’andata per passare gli ottavi di Champions League e continuare la corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie. A complicare ulteriormente il già difficile compito ci si è messa l’infermeria che ha accolto Barzagli e De Sciglio oltre a lungodegenti Khedira e Cuadrado, tutti assenti al pari di Alex Sandro ...

Atletico Madrid verso la Juventus : un rigore di Saul regala i 3 punti. Battuto il Leganés : A -2 giorni dalla sfida con la Juventus i colchoneros battono in casa il Leganés. Nella ripresa un rigore trasformato da Saul fissa l’1-0 finale.Doveva solo vincere l’Atletico Madrid per mantenere ancora viva la Liga e alla fine, contro il Leganés, l’obiettivo è stato raggiunto: 1-0.Ora la squadra di Diego Simeone è attesa dalla difficile trasferta a Torino negli ottavi di Champions League contro la Juventus. Una gara delicata ...