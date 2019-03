Juventus | Rugani | ' Il nostro sogno è tornare a Madrid e alzare al cielo quella coppa'

Juventus - ufficiale il rinnovo di Rugani : il difensore ha firmato fino al 2023 : Il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Rugani, il difensore italiano ha firmato per altre quattro stagioni Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, rinnova fino al 30 giugno 2023. Lo ha ufficializzato il club bianconero con una nota sul proprio sito web: “la storia calcistica di Daniele Rugani, da anni intrecciata con le strisce bianconere, è destinata a rimanere ancora più strettamente allacciata, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Udinese : diretta tv. C'è Rugani - Chiellini a riposo? : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: diretta tv e orario della partita, anticipo della 27giornata di Serie A. Quali le mosse dei due allenatori domani?

Juventus-Frosinone probabili formazioni : gioca Szczesny - fuori Rugani : JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni- La Juventus si prepara ad ospitare il Frosinone in vista del match di campionato valido per la 24^ giornata. Allegri si affiderà ancora al 4-3-3. Colpo di scena tra i pali: gioca Szczensy e non Perin. Una mossa piuttosto a sorpresa, ma che Allegri ha confermato in conferenza stampa: “In questo […] More

Calciomercato Juventus - passi avanti per il rinnovo di Rugani : previsto incontro : Un inizio di stagione non troppo semplice, caratterizzato da poco spazio e qualche malumore di troppo esternato anche in più occasioni dal padre. Adesso, però, sembra essere definitivamente tornato il ...

Juventus - Giletti : 'Troppo facile prendersela con Rugani e Caceres' : La Juventus, dopo un avvio di stagione da record, con l'arrivo del nuovo anno sta mostrando inspiegabili segni di debolezza. Dopo la gara di Coppa Italia persa per 3-0 contro l'Atalanta e il pareggio casalingo con il Parma con il risultato di 3-3, molti tifosi famosi hanno detto la loro opinione e tra questi c'è Massimo Giletti. Il noto giornalista Tv, in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino, ha sottolineato che sia nella gara di ...

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa-Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

Juventus : De Ligt vuole il Barcellona - Rugani sempre più bianconero : Terminato il calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già ...

Analisi del mondo bianconero del grande Pietro Anastasi Non bastava la batosta subita in Coppa Italia contro l'Atalanta che le è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia; la Juventus ieri nell'anticipo serale di ...