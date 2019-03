Juventus | oggi fisioterapia e visita di controllo per Cristiano Ronaldo

Juventus - Pistocchi ironizza : 'Moggi premiato - primo a far retrocedere i bianconeri in B' : La Juventus è sicuramente una delle società più bersagliate dalla critica: i numerosi successi ed il dominio assoluto in Italia degli ultimi anni fanno della società di Agnelli una dei riferimenti italiani nel calcio mondiale, ne è prova anche l'importante traguardo raggiunto dei quarti di finale di Champions League che i tifosi juventini sperano sia solo una tappa per arrivare fino in fondo alla competizione europea. Le critiche alla Juventus ...

La partita di calcio femminile Juventus-Fiorentina - che si gioca oggi all’Allianz Stadium di Torino - ha registrato il tutto esaurito : Tutti i 39 mila biglietti per la partita Juventus-Fiorentina della Serie A di calcio femminile sono stati venduti. Per il calcio femminile italiano è un record: quello precedente apparteneva ai 14mila biglietti per la semifinale di ritorno della UEFA Women’s Cup

Pjaca torna alla Juventus : oggi si chiude la sua avventura alla Fiorentina : Marko Pjaca si prepara a far ritorno alla Juventus dopo circa 6 mesi di prestito alla Fiorentina. Un ritorno anticipato dettato dal brutto infortunio occorso all’attaccante croato. Lesione del legamento crociato e circa 6 mesi di stop. Ecco perchè il croato ha già salutato i suoi compagni della Fiorentina e si prepara a far ritorno […] More

Juventus - Luciano Moggi : perché la sconfitta col Bologna le farà solo bene : Non serve un trattato di psicologia, basta conoscere a fondo il gruppo giocatori, il loro carattere, per capire quanto conti l' adrenalina per un atleta, e quanto incida nel giocatore una prestazione con tanto dispendio di energie atletiche e mentali, come successo in Champions tra Juve e Atletico.

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a +3 - 7% - Juventus a -1 - 2% - 19 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Fca ed Exor. Male invece Juventus e Amplifon

Accadde oggi - 18 marzo 2010 : impresa del Fulham contro la Juventus [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio ma da dimenticare per i tifosi della Juventus. Era il 18 marzo 2010 e la Juventus subì una pesante sconfitta contro il Fulham, impresa del club inglese agli ottavi di finale in Europa League, ribaltato il 3-1 dell’andata, il risultato finale al ritorno è stato di 4-1. Vantaggio iniziale dei ...

Borsa Italiana oggi/ Hera a +4 - 8% - Juventus a -2 - 9% - 18 marzo 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale vanno bene Hera e Unicredit. Male invece Juventus

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Allegri : «Oggi neanche se veniva il Padre Eterno la Juventus poteva fare risultato» : Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta della sua Juventus per mano del Genoa: Il gol di Sturaro? «Se dovevamo perdere meglio che sia accaduto con un gol suo, Stefano ha sofferto tanto, è stato un anno fermo per il problema al tendine e vederlo in campo oggi per me è stato un piacere perché se lo merita» Non si può vincere sempre «Di sicuro la partita contro ...

Massimiliano Allegri - Luciano Moggi lo esalta : "Quale squadra mi ricorda la sua Juventus" : Prima di parlare dei sorteggi dei quarti di Champions, riteniamo doveroso illustrare il modo con cui la Juve c' è arrivata: contro il pessimismo generale, attraverso una rimonta contro l' Atletico e tante critiche subìte da mister Allegri, considerato già in partenza da Torino dopo il 2-0 di Madrid.

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +9 - 2% - Juventus a -3 - 3% - 14 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale spicca Leonardo. Male Juventus dopo il rally di ieri

Azioni Juventus di nuovo calde su Borsa Italiana oggi? Sorteggi Champions sono catalizzatore : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Lo scatto dei ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 57% - Juventus a +17 - 42% - 13 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale forte rialzo di Juventus e Ferragamo. Male Prysmian

Dal gesto di Ronaldo alla reazione della Juventus - Moggi non ha dubbi : “era soltanto una risposta” : Il gesto di Ronaldo e la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: il commento di Luciano Moggi, ex dirigente bianconero “Il gesto di Ronaldo? Sono gesti spontanei, che vengono fuori, anche per il comportamento dell’Atletico di Madrid nella gara di andata, era soltanto una risposta“. E’ l’opinione di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all’Adnkronos, sul gesto del portoghese Cristiano ...