Juve | Rugani | ufficiale il rinnovo In bianconero fino al 2023

Serie A - le probabili : Milan - Biglia o Bakayoko? Juve con Dybala e Rugani : Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e sarà subito un'abbuffata di calcio, visto che dopo è in arrivo anche il turno infrasettimanale tra martedì e giovedì prossimi. La ventinovesima ...

Juve - turnover per la Champions : big a riposo ora tocca a Spinazzola - De Sciglio e Rugani : Da domani per la Juventus scatterà la preparazione in vista del rush finale della stagione. I bianconeri inizieranno a mettere nel mirino le tre sfide in sette giorni di Serie A, ma si penserà inevitabilmente anche alla Champions League. Infatti, i bianconeri nelle prossime settimane dovranno dosare le forze e Massimiliano Allegri ha già studiato un piano per permettere ai suoi titolarissimi di rifiatare. Dunque nelle prossime partite troverà ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Udinese : diretta tv. C'è Rugani - Chiellini a riposo? : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: diretta tv e orario della partita, anticipo della 27giornata di Serie A. Quali le mosse dei due allenatori domani?

Notizie Juve - Rugani-Douglas Costa : la decisione di Allegri : Notizie Juve – Allegri alle prese con alcuni dubbi in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Rugani e Douglas Costa hanno recuperato, ma non vi è certezza sulla loro convocazione. Nell’ambiente filtra ottimismo, ma c’è la possibilità che vengano risparmiati per consentire ad entrambi un totale recupero. Notizie Juve – Rugani e […] More

Juve - allenamento personalizzato per Douglas Costa e Rugani : TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata subito in campo alla Continassa per preparare la sfida contro l' Atletico Madrid . Dopo il netto successo contro il Frosinone i bianconeri si ...

Juventus-Frosinone probabili formazioni : gioca Szczesny - fuori Rugani : JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni- La Juventus si prepara ad ospitare il Frosinone in vista del match di campionato valido per la 24^ giornata. Allegri si affiderà ancora al 4-3-3. Colpo di scena tra i pali: gioca Szczensy e non Perin. Una mossa piuttosto a sorpresa, ma che Allegri ha confermato in conferenza stampa: “In questo […] More

Calciomercato Juventus - passi avanti per il rinnovo di Rugani : previsto incontro : Un inizio di stagione non troppo semplice, caratterizzato da poco spazio e qualche malumore di troppo esternato anche in più occasioni dal padre. Adesso, però, sembra essere definitivamente tornato il ...

Trevisani : 'Juve - Caceres e Rugani hanno una sola colpa' : Riccardo Trevisani , dagli studi di Sky Sport , ha parlato del momento della Juventus : 'Chiellini e Bonucci contro l'Atletico Madrid ci saranno, stanno tornando al galoppo. Caceres-Rugani ? Il problema della Juve è che ogni tanto si annoia,...

Juventus - Giletti : 'Troppo facile prendersela con Rugani e Caceres' : La Juventus, dopo un avvio di stagione da record, con l'arrivo del nuovo anno sta mostrando inspiegabili segni di debolezza. Dopo la gara di Coppa Italia persa per 3-0 contro l'Atalanta e il pareggio casalingo con il Parma con il risultato di 3-3, molti tifosi famosi hanno detto la loro opinione e tra questi c'è Massimo Giletti. Il noto giornalista Tv, in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino, ha sottolineato che sia nella gara di ...

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa-Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

Juventus : De Ligt vuole il Barcellona - Rugani sempre più bianconero : Terminato il calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già ...

Juventus-Parma - ESCLUSIVO Anastasi : "Momento negativo ma temporaneo - Rugani e Caceres sono da Juve" : Di simone.ciloni - 03/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi del mondo bianconero del grande Pietro Anastasi Non bastava la batosta subita in Coppa Italia contro l'Atalanta che le è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia; la Juventus ieri nell'anticipo serale di ...