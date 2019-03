Juve | non solo CR7 | da Douglas Costa a Khedira | il punto sugli infortunati

Juve - senti Scolari : 'Un muscolo non fermerà CR7 - bianconeri possono vincere Champions' : Lui ha insegnato a me e a tutto al mondo l'importanza della dedizione : niente cade del cielo, se si vuole ciò che si desidera bisogna combattere. Lui è unico, in passato gli ho dato consigli da ...

Ancelotti ed il mercato del Napoli per limare il gap dalla Juve : “Koulibaly non si muove ed in entrata…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato della squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima sessione Carlo Ancelotti si appresta a rimanere sulla panchina del Napoli ancora molto a lungo. Le sue dichiarazioni e quelle del presidente De Laurentiis lasciano presagire un sodalizio duraturo, intanto il tecnico ha rilasciato qualche intervista nella quale ha parlato di calciomercato. Parlando ...

Il padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : 'devo tutto a mia madre - non a te' : ... il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l'exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo ...

Mercato Juventus - non solo Kroos : Paratici piomba su un altro Blancos : Mercato Juventus – Paratici guarda attentamente in casa del Real Madrid. Negli ultimi mesi sono tanti i nomi dalla Spagna accostati alla Juventus. Marcelo, Isco, Modric, Asensio, Bale e come ultimo addirittura Varane, ma adesso spunta un’altra clamorosa ipotesi. L’arrivo di Zidane ha stravolto le gerarchie a Madrid. Marcelo e Isco da panchinari son tornati […] More

Il padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : “devo tutto a mia madre - non a te” : Il padre di Moise Kean attacca la Juventus: il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l’exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo calcistico italiano sono puntati su Moise Kean. Il giovane talento bianconero è finito al centro delle cronache sportive, venendo investito da una grande popolarità. Tutti parlano di lui, anche il ...

Stadi Serie A - lo stato dell’arte : Juve - Udinese e Frosinone gli unici nuovi : Stadi Serie A – Siamo rimasti indietro, anche nelle infrastrutture, anche in quelle sportive, anche nel ricco calcio. Non solo a Russia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ma anche alla Polonia e alla Turchia. Fra le nazioni europee che investono sul futuro del calcio, e quindi sugli Stadi, l’Italia non compare nelle prime dieci della […] L'articolo Stadi Serie A, lo stato dell’arte: Juve, Udinese e Frosinone gli ...

Mario Sconcerti : 'La Juve fa cose che tutto il calcio insieme non riesce a fare' : Mario Sconcerti, nel suo ultimo editoriale sul Corriere della Sera ripreso da diverse testate giornalistiche, ha affrontato un tema forse inconsueto, ma certamente significativo. Il ruolo di leader della Juventus all'interno del movimento calcistico italiano. Un ruolo che dovrebbe essere preso ad esempio dalle altre società di calcio ma anche dalla Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Anche perché, come ha evidenziato lo stesso ...

Il papà di Kean : «Sono leghista - mi piace Salvini. La Juve non mi dà i biglietti per lo stadio» : Il papà di Moise Kean, l’attaccante della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato alla trasmissione radiofonica di Radiouno “Un Giorno da Pecora”. Biorou Jean Kean, questo il nome, ha raccontato che da piccolo Moise era interista perché gli piaceva Oba Oba Martins: «Mi chiedeva di comprargli la maglia di Martins. Da bambino giocava nel Torino, l’ho mandato io alla Juventus perché sono Juventino». Il papà di Kean ha però ...

Prandelli : 'No alla Juve? Ero alla Fiorentina - non ho rimpianti' : Cesare Prandelli , in un'intervista ai microfoni di Sky Sport , torna a parlare del 'no' alla Juventus : 'Rimpianti per non aver allenato i bianconeri? No, ho sempre preso le mie decisioni con serenità, in quel momento avevo sposato il progetto Fiorentina .

Juve - la Curva contro Angelli : 'Non ci pieghiamo a chi predica coerenza e poi nasconde i 36 scudetti...' : Senza citare il presidente Andrea Agnelli , i Drughi , poco fa, sulla propria pagina Facebook, hanno lanciato un nuovo messaggio, dal titolo 'Non ci piegheranno mai' : 'Sembra di vivere in un mondo ...

Il Corriere della Sera : chi si prenderà Higuain? Ha fallito anche al Chelsea - la Juve non lo vuole : La sindrome del Pipita Ormai siamo alla sindrome del Pipita. Così titola oggi il Corriere della Sera che dedica l’apertura delle pagine sportive alla crisi prolungata dell’attaccante argentino per cui un tempo Napoli si strappò i capelli e che ancora induce qualcuno a pensare che se non fosse andato alla Juve il Napoli avrebbe vinto chissà cosa. Ma Napoli è meravigliosa per questo, è abile come nessun altro a capovolgere la realtà. E ...

Raiola mette Kean sul mercato : 'Resta alla Juve? C'è una cosa che non va bene' : ' Kean resta alla Juventus? C'è una cosa che non va: Moise deve giocare sempre. Per questo voglio valutare bene'. Parola di Mino Raiola in prima pagina al Corriere dello Sport .