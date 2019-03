Juve | il calendario completo dell' International Champions Cup

Juve ntus - calendario di fuoco : Ajax - Milan ed Inter ad aprile : Il calendario della Juventus si infiamma ad aprile . Tra campionato e Champions League, gli uomini di Allegri saranno impegnati ben otto volte, senza contare che in caso di passaggio del turno con l’ Ajax la semifinale d’andata di Champions si giocherebbe a fine mese. Ci sarà bisogno di tutti, Khedira tornerà tra i convocati con ogni probabilità contro l’Empoli, lo staff medico lavora per riportare in campo attorno alla metà del mese anche gli ...

Serie A - nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli. Come cambia il calendario delle gare : Due novità nel programma della 25giornata di Serie A , 6° turno del girone di ritorno per quanto riguarda le partite di Juventus e Milan alla voce anticipi e posticipi. Come comunicato dalla Lega ...