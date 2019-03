Juve | ecco Ramsey | ' Leader e disordinato'

Conte-Juventus - ritorno possibile? Sì - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- La Juventus resta alla finestra e si prepara al finale avvincente dell’attuale stagione, per poi concentrarsi subito in vista della prossima annata. Un nuovo anno che potrebbe ripartire senza la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione, a prescindere di come andrà […] More

Manolas-Juventus - addio a Roma? Ecco in quale caso : i dettagli : Manolas-Juventus – Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe lasciare la Capitale al termine della stagione, ma solamente se i giallorossi non dovessero arrivare quarti. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, infatti, l’ellenico potrebbe lasciare la squadra capitolina soltanto a Champions League mancata, obiettivo stagionale. Ci sarebbero ben tre big del calcio europeo su di lui, pronte a pagare ...

Notizie Juve - Gentile : “L’anno prossimo titolari CR7-Kean - ecco perchè” : Notizie Juve – L’esplosione del talento di Moise Kean sta facendo il giro del mondo. Dopo i gol con la maglia bianconera, arriva la consacrazione in Azzurro. Due partite da titolare due gol, è il più giovane marcatore della Nazionale a segnare in due partite consecutive. Segnali importanti di crescita e lucidità mentale. Ogni occasione […] More

Infortunio Cristiano Ronaldo – C’è il comunicato della Juventus : ecco diagnosi e tempi di recupero : La Juventus si è espressa sulle condizioni di Cristiano Ronaldo dopo l’Infortunio: il comunicato ufficiale del club bianconero parla di una lesione, di lieve entità, ai flessori della coscia destra La sfida fra Portogallo e Serbia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha portanto con sè una pessima notizia per i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato. I primi esami effettuati in Portogallo, hanno ...

Juve - ecco cosa serve per il rinnovo di Kean : Garanzie tecniche, più che economiche . È questo, secondo La Gazzetta dello Sport , quello che vogliono Moise Kean e Mino Raiola per rinnovare il contratto in scadenza 2020 con la Juventus. Se nelle prossime settimane l'attaccante classe 2000 troverà spazio, allora sarà più ...

Infortunio Ronaldo - la Juventus trema. Ecco cosa si teme : Infortunio Ronaldo – In casa Juventus sono tutti in apprensione per quanto accaduto durante la sfida tra Portogallo e Serbia. Il campione lusitano è stato costretto ad abbandonare il campo, la situazione non è certamente delle migliori. Infortunio Ronaldo, CR7 sostituito al trentesimo del primo tempo Durante la sfida valida per la qualificazione a Euro […] More

Ndombelè-Juventus - il presidente svela tutto : ecco il nuovo retroscena : Ndombelè-Juventus – Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione, è uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo, alcune squadre italiane sono su di lui. Come è risaputo, ormai da settimane, l’intenzione bianconera è quella di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi che circolano, uno è quello di Tanguy Ndombele […] More

Ronaldo-Juventus - Allegri ha deciso : ecco quali gare salterà! : RONALDO JUVENTUS- Cristiano Ronaldo verrà gestito in maniera totale da Massimiliano Allegri da qui fino alla fine della stagione. Una gestione centellinata al massimo rendimento in vista del prossimo doppio impegno in Champions League contro l’Ajax. Ronaldo potrebbe giocare contro l’Empoli, ma riposare nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, match in programma martedì 2 aprile. […] More

Pirlo senza giri di parole : “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

Pirlo senza giri di parole “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

Juve - senti la rivelazione su CR7 : “Ecco cosa combinava a 14 anni” : Veloso, centrocampista del Genoa, connazionale di Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo aneddoto sul passato di CR7 ai tempi dello Sporting Lisbona. il riferimento del centrocampista rossoblù risale ai tempi delle giovanili, quando Ronaldo aveva già capito i suoi obiettivi e la sua voglia di […] More

Verso Ajax-Juventus - Allegri gestisce Ronaldo : ecco quale gare salterà : Ajax-Juventus – Fino alla gara con l’Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta […] More

Infortunio Ramsey. Ecco la situazione relativa al “gallese della Juventus” : Infortunio RAMSEY – Il prossimo calciatore della Juventus, durante il ritiro con la nazionale del Galles, è incappato in un Infortunio che lo ha costretto a dare forfait. Infortunio Ramsey, questa la situazione Il centrocampista dell’Arsenal, Aaron Ramsey, che il prossimo anno vestirà la maglia della Juventus, ha lasciato il ritiro dei gallesi a causa […] More

Juventus Womens - record di spettatori : ecco il dato pazzesco dell’Allianz : Juventus Womens – Domenica 24 marzo all’ Allianz Stadium di Torino si sfideranno la Juventus Women e la Fiorentina Woman. Squadre che si trovano davanti a tutti in campionato con le bianconere in testa a quota 47 punti e le viola che inseguono ad una sola lunghezza di distanza. Svolta per il campionato femminile italiano, […] More