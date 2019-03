Judo | Grand Prix Tbilisi 2019 | 15 azzurri volano in Georgia per continuare la corsa verso

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : i convocati dell’Italia - assente Fabio Basile. Problemi al gomito per l’oro olimpico : Nel weekend del 29-31 marzo si disputerà il Grand Prix di Tbilisi, importante torneo di Judo che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 15 azzurri ma spiccano le assenze di Fabio Basile e Nicholas Mungai. Il Campione olimpico era tornato sul podio in occasione del Grand Slam di Ekaterinburg ma risente di alcuni dolori al gomito e dunque si è ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : Fabio Basile - la riscossa del campione in Russia : “2019? Vincere vincere vincere! Dedicherò tutto il mio tempo al duro lavoro ed a quei sacrifici che io so e che conosco bene… Addio TV, amici! Fino a Tokyo 2020 sarò atleta. Come e più di prima. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma chiedo di attendere l’arrivo dei miei risultati, quelli che dico io. Poi parlerò!!! Parlerò, parlerò, parlerò!!! Tanto…”. Erano state queste le dichiarazioni in prospettiva del campione olimpico ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : Nicholas Mungai è settimo nei -90 kg nell’ultima giornata : Terza ed ultima giornata di gare andata in archivio ad Ekaterinburg (Russia) per il terzo Grand Slam della stagione judistica dopo gli appuntamenti di Parigi e Dusseldorf, con le ultime cinque categorie del programma che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti del Palazzo dello Sport della città russa: -90 kg, -100 kg, +100 kg, -78 kg e +78 kg. Un solo azzurro impegnato, quest’oggi, si tratta di Nicholas Mungai ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : Fabio Basile fantastico secondo! Il graffio del campione olimpico : Un Fabio Basile sempre più a suo agio nella -73 kg giunge secondo nel prestigioso Grand Slam di Judo ad Ekaterinburg, competizione che assegna punti pesantissimi per il ranking che qualificherà alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campione olimpico in carica dei -66 kg, che dalla passata stagione ha intrapreso una nuova avventura salendo nella categoria di peso superiore, ha cominciato il proprio cammino in terra russa sbarazzandosi con un ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : assegnati i primi cinque titoli della manifestazione - Matteo Medves out all’esordio nei -66 kg : Prima giornata di gare in archivio ad Ekaterinburg (Russia) per il terzo Grand Slam della stagione judistica dopo gli appuntamenti di Parigi e Dusseldorf, con le prime cinque categorie del programma che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti del Palazzo dello Sport della città russa. L’Italia, presente ad Ekaterinburg con una rappresentativa di 6 atleti di prima fascia, non ha cominciato nel migliore dei modi la ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : Fabio Basile e altri 5 azzurri vanno a caccia del podio in Russia nel terzo slam della stagione : Il circuito maggiore del Judo si trasferisce nel weekend ad Ekaterinburg, in Russia, per il terzo torneo Grand slam della stagione dopo Parigi e Dusseldorf. La manifestazione si disputerà da domani a domenica 17 marzo con un totale di 358 Judoka provenienti da 48 Nazioni (circa la metà di Parigi con 97) che vanno a caccia di un piazzamento di prestigio per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione olimpica. Il livello del campo ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : Domenico Di Guida supera due turni ma cede agli ottavi nei -90 kg - male le altre azzurre : Il Grand Prix di Marrakech 2019 di Judo si è chiuso quest’oggi con un’ultima giornata dedicata alle categorie pesanti del programma in cui nessun azzurro è riuscito ad accedere al Final Block del pomeriggio. La selezione tricolore chiude così la manifestazione senza podi e con quattro piazzamenti tra il quinto e il settimo posto. Nei -90 kg il recente vincitore dell’European Open di Roma Domenico Di Guida ha disputato un buon ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : buon quinto posto nei -70 kg per Alessandra Prosdocimo - out prima dei quarti gli altri azzurri : Si è appena conclusa la seconda e penultima giornata del secondo Grand Prix della stagione judistica, in corso di svolgimento a Marrakech (Marocco), con l’Italia che non è riuscita a sbloccarsi nel medagliere della manifestazione rimanendo fuori dal podio nelle quattro categorie in programma: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Alessandra Prosdocimo è stata la migliore della nostra selezione nel day-2, ritornando alle gare dopo ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : Francesca Giorda è quinta nei -48 kg - Matteo Piras settimo nei -66 kg : Il Grand Prix di Marrakech 2019 si è aperto con una prima giornata non brillante per i colori azzurri, con i nostri sette atleti in gara che non sono riusciti a salire sul podio nelle prime cinque categorie in programma: -48, -52, -57 kg femminili, -60 e -66 kg maschili. Il migliore Judoka italiano impegnato quest’oggi è Francesca Giorda, autrice di una buonissima prestazione complessiva valevole per la quinta posizione assoluta nel ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : 16 azzurri volano in Marocco per il secondo Grand Prix della stagione : Il cammino di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua per il circuito maggiore di Judo con il secondo Grand Prix della stagione, in programma da venerdì 8 a domenica 10 marzo a Marrakech, in Marocco. 443 Judoka provenienti da 67 Paesi di cinque continenti si sfideranno sul tatami marocchino per andare a caccia di punti pesanti (350 per i vincitori) da accumulare nel ranking internazionale di qualificazione ai Giochi ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Giappone straripante con 9 vittorie totali - Italia ancora sul podio con Giuffrida : Dopo tre giornate di gare mozzafiato è andato in archivio il secondo Grand Slam della stagione judistica, in programma all’ISS Dome di Dusseldorf, in Germania. Il Grand Slam tedesco è stato terreno di conquista per la selezione Giapponese, capace di collezionare ben 9 vittorie (su 14 categorie di peso) e 14 piazzamenti sul podio complessivi a testimonianza dello strapotere della nazionale del Sol Levante in particolar modo nelle categorie ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Vincenzo D’Arco esce di scena al secondo turno nei +100 kg - Loporchio e Stangherlin fuori all’esordio : La terza e ultima giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf 2019 (secondo torneo dello Slam stagionale) si è chiusa con lo svolgimento del tabellone delle ultime cinque categorie in programma: -78 e +78 kg femminili e -90, -100 e +100 kg maschili. L’Italia non è riuscita a rimpinguare il proprio bottino caratterizzato dal fantastico podio (terzo posto) in apertura di Odette Giuffrida nei -52 kg, con i tre azzurri impegnati oggi sul ...

