Ivana e Guido Icardi Wanda Nara manipola nostro fratello

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 28 marzo 2019) Durante la puntata di ”Live non è la D’Urso” in diretta tved, ile la sorella del calciatore sono tornati a parlare del loro rapporto con il famosocalciatore. fGià la sorellaha raccontato di non avere più contatti con il calciatore, così ha confermato ancheche afferma: Non sento e vedo miodal 2014, giorno del suo matrimonio. Non ho più nessun tipo di relazione con lui.loe non vuole che ha rapporti con la sua famiglia. E alle accuse piovute susu presunte richieste di soldi al calciatore,difende sua sorella affermando: “Parlate senza sapere! Non ha mai chiesto soldi a Mauro. Noi non vogliamo niente da lui ma solo stargli vicino”. Rincara la dose proprioche dice: “Non ho mai ricevuto regali e soldi da mio. Non c’è più ...

infoitsport : Live Non è la d'Urso, Guido ed Ivana Icardi: 'Wanda Nara lo manipola!' - zazoomblog : Guido e Ivana Icardi dalla D’urso contro Wanda Nara - #Guido #Ivana #Icardi #dalla #D’urso - mainsport_it : Ieri sera ospiti al programma #NoneladUrso , Guido e Ivana #Icardi hanno raccontato la loro verità sul mancato rapp… -