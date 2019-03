Isola dei famosi | Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale

Isola dei famosi - Fabrizio Corona massacrato da Maurizio Costanzo : "E sulla Marcuzzi dico che..." : Maurizio Costanzo è tornato sul caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona e sulla condotta assunta da Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi. Il motivo? Soddisfare le richieste di una lettrice del settimanale Nuovo che ha chiesto un suo parere in merito. Così, nella sua posta, lo storico conduttore di Cana

Isola dei famosi : la naufraga Marina fuori di 'seno' davanti a tutti : Manca sempre meno alla finalissima dell'Isola dei famosi 2019, il reality show di Mediaset, in onda il prossimo lunedì 1 aprile con l'ultima puntata. I naufraghi del reality condotto dalla romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Alvin, si stanno godendo gli ultimi giorni sull'Isola, tra giochi e tanti sorrisi. In particolare, i finalisti di questa edizione 2019 hanno l'umore alle stelle e quindi, subito dopo aver fatto la consueta ...

Isola dei Famosi 2019 - Marina La Rosa "smonta" l'angolo-letto di Soleil : "Presenza che è stata con noi fin troppo" : L'atmosfera è serena all'Isola dei Famosi. Tra pochi giorni, i tre finalisti certi, Luca Vismara, Marina La Rosa e Marco Maddaloni, e i due semifinalisti attualmente al televoto, Aaron Nielsen e Sarah Altobello, lasceranno definitivamente l'Honduras per fare ritorno in Italia.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Marina La Rosa "smonta" l'angolo-letto di Soleil: "Presenza che è stata con noi fin troppo" pubblicato su Gossipblog.it 27 ...

News Isola dei famosi - Luca Vismara spiazza tutti : “Paura di tornare” : Isola dei famosi, le paure di Luca Vismara in vista del ritorno in Italia Luca Vismara all’Isola dei famosi si sente come a casa ed è per questo che, a pochi giorni dalla fine di questa esperienza, inizia ad avere qualche timore. Nel daytime di oggi abbiamo ascoltato le parole dell’ex allievo di Amici e […] L'articolo News Isola dei famosi, Luca Vismara spiazza tutti: “Paura di tornare” proviene da Gossip e Tv.

L’Isola dei Famosi : Marina La Rosa lancia una nuova frecciata a Soleil : Marina La Rosa dell’Isola dei Famosi fa un’affermazione pungente su Soleil E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 14. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata la leader Marina La Rosa, la quale ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Soleil Sorge. Cosa ha detto stavolta? La naufraga del reality vip condotto da Alessia Marcuzzi, in uno dei vari ...

Isola dei famosi - Marina cancella ogni traccia di Soleil : il gesto della leader : Isola dei famosi, i finalisti non sentono la mancanza di Soleil Sorgè: le ultime news C’è aria di festa all’Isola 2019 dopo l’eliminazione di Soleil Sorgè! Il giorno dopo la semifinale, i naufraghi erano sereni e contenti di godersi gli ultimi giorni in Honduras. La spiaggia e le acque cristalline di Cayo Paloma sembrano avere […] L'articolo Isola dei famosi, Marina cancella ogni traccia di Soleil: il gesto della leader ...

L'Isola dei famosi aiuterebbe i concorrenti - Alvin sbotta su IG : 'Non è esattamente così' : Anche questa edizione del reality show L'Isola dei famosi sta per chiudere i battenti. Ad un passo dalla puntata conclusiva, in cui sarà decretato il vincitore di questa avventura, l'inviato speciale Alvin ha voluto chiarire alcuni punti. In tutte queste settimane, alcune persone hanno detto che la produzione delL'Isola dei famosi aiuterebbe alcuni concorrenti. Nel tentativo di fare maggiore chiarezza sulla vicenda Alvin ha pubblicato delle ...

Isola dei Famosi 2019 - Alvin replica alle polemiche e svela retroscena inediti sul reality : L'inviato risponde alle critiche di chi ha accusato la produzione di preferire determinati naufraghi rispetto ad altri.

Alvin contro le polemiche a L'Isola dei Famosi : "Tutti conduttori sul divano di casa" : A pochi giorni dalla fine dell' Isola dei Famosi , Alvin prende le difese del reality difendendolo da tutte le polemiche e le critiche a cui è stato sottoposto da parte dei detrattori, riguardo alcuni ...

Isola dei famosi - Alvin : 'Non favoriamo nessuno' : Ormai manca sempre meno alla finalissima dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi, il reality show di Mediaset, in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Alvin ha ricevuto numerosissime critiche nel corso delle settimane. Sicuramente, una della vicende più chiacchierate è sicuramente quella che riguarda il videoclip registrato dall'ex Re dei ...

Concorrenti favoriti all’Isola dei Famosi? Su Instagram la verità di Alvin : L’inviato del programma ha risposto alle critiche di chi ha accusato la produzione di preferire determinati Concorrenti...

L'Isola dei Famosi - la verità di Alba Parietti sulla lite : 'Un'autrice voleva zittirmi' : Durante l'ultima puntata delL'Isola dei Famosi, trasmessa questo lunedì sera in prima serata su Canale 5, abbiamo visto che Alba Parietti ha avuto una reazione piuttosto furiosa nel momento in cui bisognava invalidare la prova leader di questa settimana. L'opinionista delL'Isola, che in queste settimane è sempre stata molto 'pacata', è letteralmente sbroccata e, in un primo momento, sembrava che ce l'avesse contro Alvin, inviato in Honduras. In ...

Isola dei Famosi 2019/ La rivincita di Sarah Altobello : sarà lei la vincitrice? : Isola dei Famosi 2019, la rivincita di Sarah Altobello dopo un passato difficile: sarà lei la vincitrice del reality strappandola a Maddaloni e Marina?

Isola dei Famosi - Marina La Rosa ha svelato la sua strategia che si è rivelata vincenta contro Soleil : Maria La Rosa senza peli sulla lingua, spiega la strategia che ha portato Soleil fuori dai giochi E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa circostanza Marina La Rosa ha rivelato la sua strategia per eliminare Soleil Sorge. Difatti la donna, subito dopo la messa in onda della puntata … Continue reading Isola dei Famosi, Marina La Rosa ha svelato la sua strategia che si è rivelata vincenta contro ...