Isabella Cruise | figlia di Tom e Nicole Kidman | Scientology è ciò di cui avevo

(Di giovedì 28 marzo 2019) "è esattamente ciò di cuibisogno", a parlare è, 26ennemaggiore di Tom. Adottata insieme al fratello Connor all'epoca del matrimonio tra i due divi di Hollywood, la giovane ha seguito le orme del padre entrando a far parte della chiesa-setta, dove ha conosciuto Max Parker, con cui è sposata dal 2015. A riportare le dichiarazioni della ragazza, contenute in una lettera inviata alla sede londinese di, è People.ha aggiunto: "Stavo annegando nei miei problemi, poi ho iniziato la mia avventura di auditing, il cui esito è stato inaspettato. Era proprio quello che stavo cercando. Il mio pezzo mancante". La giovanedell'ex coppia di attori, infatti, ora è diventata "auditor" di: in altre parole, si occupa di fornire consulenza ...

