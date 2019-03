IS THERE STILL SEX AND THE CITY? | nuova serie tv | anticipazioni

tvsoap

(Di giovedì 28 marzo 2019)Se pensavate di aver visto tutto con le trasgressive e intime avventure di Carrie Bradshaw, protagonista dellaHBO Sex and the, dovrete presto ricredervi: Candace Bushnell, la “mamma” delle quattro amiche di Manhattan, sta per tornare con un nuovo romanzo intitolato IsSex in the?, che racconterà la vita sessuale di donne che hanno superato la soglia dei 50 anni.“Una volta i cinquant’anni segnavano l’arrivo della pensione, di maggiore tempo libero. In poche parole, chi andava in pensione non doveva fare altro che invecchiare ed ingrassare. Non dovevano fare attività fisica, intraprendere nuove avventure lavorative, trasferirsi, fare sesso con sconosciuti e ricominciare tutto da capo. Ma questo è ciò che fanno esattamente le cinquantenni di oggi e sono entusiasta di raccontare la complessità della loro vita“, ha ...

