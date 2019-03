Io Vi Troverò film stasera in tv 28 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 28 marzo 2019) Io Viè ilin tv giovedì 282019 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola d’azione è diretta da Pierre Morel e interpretata da Liam Neeson. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIo Viin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: TakenGENERE: AzioneANNO: 2008REGIA: Pierre Morel: Liam Neeson, Maggie Grace, Xander Berkeley, Famke Janssen, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries e David WarshofskyDURATA: 93 minuti Io Viin tv:Ecco ladelin onda oggi. L’agente segreto Bryan, dopo aver sacrificato per colpa del suo lavoro la famiglia, si è dimesso per poter stare vicino alla figlia diciassettenne che vive con la madre e il facoltoso patrigno in una lussuosa villa a ...

