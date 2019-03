Inter | Politano | “Champions | Lazio cruciale Icardi sempre importante”

Inter - Politano : 'Con Icardi è tutto tranquillo' : L'attaccante dell'Inter Matteo Politano commenta così, ai microfoni di SportMediaset, il rientro in gruppo dell'ex capitano Mauro Icardi: 'Icardi per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato ...

Inter - Politano e la corsa Champions : “ne ho parlato con Immobile - milanisti e romanisti ci hanno messo pressione” : Matteo Politano è pronto a vendere cara la pelle con la sua Inter per mantenere il terzo posto conquistato grazie al successo nel derby pre-sosta Matteo Politano è pronto a rituffarsi sul campionato dopo l’esperienza in Nazionale. Il calciatore dell’Inter è stato convocato da Mancini dopo le buone prestazioni con la maglia dell’Inter ed ora verrà nuovamente chiamato in causa da Spalletti per le prossime gare. Politano è ...

Inter - trattativa avviata con il Sassuolo : l'obiettivo sarebbe riscattare Politano : Uno dei migliori acquisti della scorsa estate dell'Inter è stato sicuramente Matteo Politano, arrivato in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Un prestito oneroso da 5 milioni, pagati con il cartellino di Odgaard. Il giocatore ha convinto tutti con il suo rendimento, visto che ad inizio anno sembrava destinato a giocarsi il posto sulla fascia destra con Antonio Candreva, mentre invece ora è diventato un ...

Inter - Politano : “Icardi ci manca - Spalletti non si discute” : L’esterno offensivo dell’Inter Matteo Politano prima di raggiungere il Centro tecnico di Coverciano, dove oggi inizia il ritiro azzurro della Nazionale guidata da Roberto Mancini impegnata nei prossimi giorni in due gare di qualificazione per gli Europei 2020, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni: “Sono contento per la vittoria di ieri sera, un derby importante che ci ha rilanciato per la corsa verso la ...

Inter - Politano tra derby e il ritorno di Icardi : “bisogna avere sempre questa fame. Mauro? Ci manca” : L’esterno nerazzurro ha parlato dopo la vittoria nel derby, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Icardi L’umore in casa Inter è cambiato dopo la vittoria nel derby con il Milan, un successo cercato e conquistato grazie ad una prestazione di squadra. Tre gol e tanta garra per la formazione di Spalletti, riuscita a prendersi tre punti pesanti nella corsa Champions. Mattia Ozbot – LaPresse Interrogato sul match di ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - le pagelle : tra i pochi a salvarsi Handanovic e Politano : Si è appena concluso il match tra Inter ed Eintracht Francoforte allo stadio Meazza. Il risultato è stato di 0-1, esito che qualifica i tedeschi ai quarti di finale di Europa League dopo lo 0-0 dell'andata. Decisiva la rete di Jovic dopo soli cinque minuti in un match dominato dagli ospiti che, più volte nel corso del match, hanno sfiorato il raddoppio. Nella giornata di domani ci saranno si sorteggi per i quarti di finale che faranno intendere ...

Inter - Politano getta acqua sul fuoco : “vogliamo il ritorno di Icardi” : Matteo Politano ha parlato di diversi argomenti relativi alla sua Inter: dall’impegno nel derby sino al ritorno di Icardi Matteo Politano è stata una lieta sorpresa per l’Inter in questa stagione. Il calciatore nerazzurro sa bene che la squadra affronterà adesso un momento molto delicato tra Europa League e derby, come rivelato ai microfoni di SportMediaset: “Prima c’è l’Eintrach Francoforte, poi il Milan: ...

