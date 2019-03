Inter | la pace è quasi fatta | Icardi e Perisic | una foto che la dice lunghissima

A far la pace comincia tu : Raffaella Carrà Intervista Maria De Filippi : Maria De Filippi Raffaella Carrà sveste i panni di showgirl per indossare quelli di intervistatrice su Rai 3, nel nuovo programma – al via in prima serata giovedì 4 aprile – dal titolo A Raccontare comincia Tu. Grandi personaggi del mondo dello spettacolo apriranno le porte delle loro case per confidarsi con la Raffa Nazionale: da Fiorello (protagonista del promo) a – probabilmente – Sophia Loren, da Riccardo Muti ...

Inter - l'indiscrezione Mediaset : 'La pace con Mauro Icardi potrebbe essere a tempo' : Dopo tante chiacchiere Mauro Icardi è finalmente tornato a lavorare in gruppo questa settimana, dopo aver svolto parte delle sedute con i compagni già la scorsa settimana. Il centravanti argentino aveva fatto solo fisioterapia negli ultimi quaranta giorni, quando il 13 febbraio, alla vigilia del match di Europa League contro il Rapid Vienna, la società aveva deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Da allora si ...

European Press Prize - in finale Francesca Borri : "La sua Intervista al leader di Hamas favorì la pace" : La giornalista barese autrice di un'intervista a Yahya Sinwar, pubblicata contemporaneamente il 5 ottobre 2018 da Repubblica e dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth

Una carriera Internazionale per la giovane attrice Silvia Morigi che ad aprile sarà al Tribeca Film Festival con il film “Safe Spaces” scritto e diretto da Daniel Schechter. : Classe 1990 e una formazione americana svolta a New York al Lee Strasberg Theatre and film Institute dove ha completato il Two Years Conservatory Program nel dicembre 2016. Lei è Silvia Morigi pronta ad ammaliare il pubblico del Tribeca film Festival ad aprile con il film diretto da Daniel Schechter “Safe Spaces”. Nel film interpreta Caterina, l’affascinante spirito libero che ruba il cuore di Justin Long a suon di reality checks. Difficile ...

Le Notizie del giorno – Inter-Icardi - pace fatta. Cessione Sampdoria - Vialli Presidente : Le Notizie del giorno – Sembra aver trovato la parola fine la lunga telenovela tra l’attaccante Mauro Icardi e l’Inter. Importanti sviluppi della vicenda, in positivo, nella giornata odierna. L’argentino rientrerà in gruppo da domani, come da lui stesso confermato tramite un post su Instagram. Ma saranno tanti gli aspetti da valutare, dalla condizione fisica fino alle scelte dell’allenatore Luciano Spalletti. Sembra ...

Inter-Icardi - arriva la pace : il messaggio dell’attaccante su Instagram [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Inter, il club nerazzurro è reduce dall’importante successo nel derby contro il Milan che ha permesso il controsorpasso in classifica ai rossoneri. Ma a tenere banco è sempre più la situazione legata all’attaccante Mauro Icardi, nel dettaglio il calciatore argentino si prepara per il rientro in gruppo, il calciatore lancia messaggi sui social. Icardi ha infatti postato sul proprio account Instagram tre ...

Nesli racconta Vengo in pace e lancia un’idea Interessante per la classifica Fimi : Nesli racconta Vengo in pace, il nuovo album di inediti atteso per venerdì 22 marzo, e lancia un'idea interessante per la classifica Fimi degli album più venduti della settimana: dividere lo streaming dalle copie effettivamente vendute tra disco fisico e digitale. La classifica Fimi degli album più venduti della settimana, infatti, si è di recente aperta allo streaming. Non solo le copie fisiche e digitali vendute dagli artisti ma anche gli ...

Inter - Marotta vuole la pace con Icardi : “Può dare ancora tanto” : Inter Marotta – Ormai il caso Icardi va avanti da quasi due mesi e, i tifosi neroazzurri, adesso vogliono chiarezza. L’ad dell’Inter ha commentato la vicenda, spiegando il motivo della decisione presa dalla società di togliere la fascia al numero 9: “Con Mauro ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia – ha commentato lunedì […] L'articolo Inter, Marotta vuole la pace con Icardi: “Può dare ...