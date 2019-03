Intelligenza artificiale | due italiani tra i ricercatori premiati dall' European Research

Premio Turing ai tre pionieri dell'Intelligenza artificiale : Il 'Nobel' dell'informatica finanziato da Google ai 'maestri delle macchine': Yoshua Bengio, dell'università di Montreal, ha diviso il Premio con Geoffrey Hinton, dell'Università di Toronto, e Yann LeCun, della New York University

Huawei Track AI : l'Intelligenza artificiale al servizio della medicina : 'Con Huawei, che supporta e alimenta DIVE tramite la sua Intelligenza artificiale, ora siamo in grado di poter lavorare per un obiettivo: implementare questa tecnologia in tutto il mondo per ...

Chi sono i tre pionieri dell’Intelligenza artificiale vincitori del premio Turing : Da sinistra, Yoshua Bengio (foto: Chad Buchanan/Getty Images), Yann LeCun (foto: Marlene Awaad/Bloomberg via Getty Images) e Geoffrey Hinton (foto: Steve Jurvetson/Wikimedia) Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e Yann LeCun hanno vinto il Turing Award, il premio intitolato al matematico Alan Turing e assegnato ogni anno dall’Association for Computing Machinery (Acm). La notizia è stata confermata da LeCun con un tweet. I tre accademici sono ...

La maggior parte delle persone non dorme abbastanza e la soluzione potrebbe essere l'Intelligenza artificiale : Da queste ricerche è emerso che in tutto il mondo le persone non dormono abbastanza , in termini di numero di ore e di qualità. I dati suggeriscono come questo problema stia crescendo. Un fenomeno ...

McDonald’s userà l’Intelligenza artificiale per modificare dinamicamente i menu McDrive : Quando arriverete al McDrive o Drive-Thru di un McDonald's nel prossimo futuro, potreste notare che il menu cambia mentre state ordinando, in modo da persuadervi ad aggiungere qualcos'altro all'ordine. Il sistema esaminerà fattori come il tempo, gli orari, gli eventi locali, i livelli di traffico al ristorante e sulle strade vicine, i dati storici sulle vendite, gli articoli attualmente popolari e persino quello che state ordinando per ...

Samsung spiega come l’Intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 : Samsung ha deciso di spiegare come l'Intelligenza artificiale riesca a migliorare l'esperienza offerta dagli smartphone della nuova serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung spiega come l’intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Waze - sempre più Intelligenza artificiale per evitare le code : L’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning usati per sconfiggere il traffico da Waze, una delle app più utilizzate per la navigazione gps, stanno cambiando il nostro modo di andare in macchina. Nella nostra realtà di automobilisti possiamo incappare spesso e con regolarità in bias cognitivi. Si tratta di giudizi dati d’impulso o dall’esperienza che però non sono necessariamente corrispondenti all’evidenza. ...

Google chiede 8 esperti di risolvere i suoi dilemmi etici sull’Intelligenza artificiale : Membri del Advanced Technology External Advisory Council (fonte: Blog di Google) Google ha annunciato la creazione di un nuovo comitato consultivo esterno (come aveva anticipato Wired lo scorso novembre), il cui compito sarà monitorare l’uso che l’azienda fa dell’intelligenza artificiale, assicurandosi che non vengano violati i principi etici precedentemente stabiliti. Tra i membri del team ci sono anche due italiani. Tramite un post sul blog di ...

Customer Service - Intelligenza artificiale e human touch : Roma, 26 mar., askanews, - Nel corso della quarta edizione di Customer Service Conference, 27 marzo a Milano al Palazzo delle Stelline, saranno protagoniste non solo le tecnologie innovative ma anche ...

L’Intelligenza artificiale riduce i ritardi nelle consegne delle merci - i corrieri saranno più efficienti : L’Intelligenza Artificiale può migliorare radicalmente l’efficienza dei tempi di consegna delle merci. Molti sono portati a pensare che, nel campo della logistica, a far perdere tempo agli autisti sia solo il traffico. In realtà non è proprio così. A dimostrarlo è l’esperienza di Wise Systems, startup con sede a Cambridge, Massachusetts. Ha sviluppato un software per la gestione delle spedizioni, grazie a un finanziamento di ...

L'Intelligenza artificiale? Una sfida da vincere per il bene dell'umanità : Dal lavoro alla competitività internazionale Sarà una sfida che impatterà su più settori: nel mondo del lavoro, soprattutto sulle attuali generazioni, che avranno quindi bisogno di essere sostenute ...

Intelligenza artificiale e features inedite : Volonclick cambia volto : ... oltre a ingressi, visite guidate, escursioni, minitour ed experiences, Volonclick propone anche biglietti per eventi sportivi, spettacoli e concerti, generalmente non previsti dai market place B2B . ...

L’apparecchio acustico con Alexa e Intelligenza artificiale : (Foto: Starkey Hearing) Livio AI è la dimostrazione che grazie all’intelligenza artificiale, connessione al web e agli assistenti virtuali, sempre più dispositivi che di certo non si possono definire nativamente smart possono invece diventarlo eccome. In questo caso siamo davanti a un apparecchio acustico dal design moderno che è compatibile con l’ai e con Alexa di Amazon per una serie di servizi molto interessanti che vanno dalla traduzione ...