calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sarebbe tornato in campo, ma magari non. C’è una condizione fisica da migliorare e un feeling coi compagni da ritrovare, ma pare proprio che Maurodebba bruciare le tappe. Si è infatti infortunato, che salterà dunque il posticipo di domenica contro laIl club fa sapere, tramite il sito ufficiale, che il giocatore “è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l’Argentina e il Marocco. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l’attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima“.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica ...

PIFF_eri : Come casca a pennello l'infortunio di #Lautaro ?? - CalcioWeb : Infortunio Lautaro Martinez, l'argentino salta la Lazio: Icardi subito dentro - minformonline : Brutto stop in casa Inter. Dopo il gol vittoria dal dischetto nel derby e il gol in Nazionale, Lautaro Martinez sar… -