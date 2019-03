Incidente ferroviario nel comasco | Treno partito con il rosso | oltre 50 feriti

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)oggi in provincia di Como sulla Milano-Asso all’altezza della stazione di Inverigo: due treni si sono scontrati e una sessantina di passeggeri sono rimasti contusi o, nessuno in modo grave. secondo le prime informazioni. L'sarebbe stato provocato dalla partenza con il semaforodi un convoglio, il1665, verso Canzo-Asso.Il macchinista nonostante la brusca frenata non sarebbe riuscito a impedire lo scontro frontale con l’altro, il 1670, che viaggiava in direzione opposta, cioè da Erba verso Milano.rd, la società coinvolta nell’, ha aperto un'indagine interna.La circolazione sulla linea Milano-Asso è stata sospesa tra Arosio e Merone ed è stato organizzato un servizio di pullman sostitutivi. In soccorso dei passeggeri sono arrivate tre ambulanze e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del ...

