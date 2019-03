Incidente ferroviario nel comasco | Treno partito con il rosso | 7 feriti

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)oggi pomeriggio in provincia di Como sulla Milano-Asso all’altezza della stazione di Inverigo: due treni si sono scontrati e una sessantina di passeggeri sono rimasti contusi o, nessuno in modo grave secondo le prime informazioni. L'sarebbe stato provocato dalla partenza con il semaforodi un convoglio, il1665, verso Canzo-Asso.Il macchinista nonostante la brusca frenata non sarebbe riuscito a impedire lo scontro frontale a bassa velocità con l’altro, il 1670, che viaggiava in direzione opposta, cioè da Erba verso Milano.rd, la società dei due treni coinvolti nell’, ha aperto un'indagine interna.La circolazione sulla linea Milano-Asso è stata sospesa tra Arosio e Merone ed è stato organizzato un servizio di pullman sostitutivi. In soccorso dei passeggeri sono arrivate tre ambulanze, un’auto ...

