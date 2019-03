In Puglia arriva il primo Mulino di comunità, aperto a chiunque voglia macinare il raccolto (Di giovedì 28 marzo 2019) L'obiettivo è quello di innescare un percorso virtuoso tra piccoli produttori, coltivazioni di qualità, una grande biodiversità cerealicola e leguminosa e cibo salutare a costi accessibili. L'appuntamento per l'inaugurazione è domenica 31 marzo a Castiglione d'Otranto frazione di Andrano, in provincia di Lecce.



