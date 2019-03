Immigrato ucciso nel Foggiano | gli hanno sparato mentre era in bici

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Inseguito eera incletta. E' la dinamica dell'omicidio avvenuto in via Trinitapoli a pochi metri dell'ingresso di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove è statoun cittadino nordafricano, non ancora identificato. A dare l'allarme un automobilista che ha notato il corpo della vittima sul ciglio della strada: vedendo anche lacletta ha pensato che l'uomo fosse stato investito da un pirata della strada.Quando sul posto è giunto il 118 si è capito che si trattava, in realtà, di un omicidio. I carabinieri del comando provinciale sul luogo del delittorepertato due bossoli di piccolo calibro. Non è escluso che la vittima possa essere stata un ospite del Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo che si trova proprio a Borgo Mezzanone o del ghetto che sorge nella ex pista dell'aeroporto ...

