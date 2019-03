Il tesoriere Pd Zanda vuole ritoccare gli stipendi M5S attacca Zingaretti | ' Non è

Il tesoriere Pd Zanda propone aumento degli stipendi degli onorevoli. M5S attacca. Zingaretti : "Non è proposta del partito" : ... 'Ad oggi, purtroppo, gli unici costi certificati sono i miliardi che dovranno pagare gli italiani per la vostra incapacità, dopo che in pochi mesi avete messo in ginocchio l'economia del Paese'.

Il tesoriere Pd Zanda propone aumento degli stipendi degli onorevoli. M5S attacca. Zingaretti : “Non è proposta del partito” : Bufera sul Pd per una proposta di legge del tesoriere Luigi Zanda. Il testo, presentato da Zanda a fine febbraio (era solo un “semplice” senatore) prevede di equiparare gli stipendi degli onorevoli italiani a quelli dei deputati europei. “Sarebbe un aumento”, accusano i Cinque stelle sulla base di una inchiesta del Fatto Quotidiano. “Una fake news”...

'Aumentiamo gli stipendi dei parlamentari'. La proposta del tesoriere Zanda divide il Pd : Pazza idea del senatore del Pd Luigi Zanda . Vorrebbe aumentare lo stipendio dei parlamentari. Con un conteggio fatto a spanne, se il trattamento economico di deputati e senatori venisse agganciato a ...

Indennità parlamentari - ora il Pd prova a sconfessare la linea del tesoriere (appena nominato) Zanda : “Iniziativa personale” : Luigi Zanda è stato appena nominato da Nicola Zingaretti come tesoriere del partito, ma già il Pd prova a smarcarsi dalle sue iniziative. Il partito, con una nota, prende di fatto le distanze da Zanda, nominato meno di due settimane fa, sconfessando la proposta di legge che provocherebbe un aumento degli stipendi dei parlamentari. “Non esiste alcuna proposta del Pd sul tema delle Indennità dei parlamentari, quanto iniziative di singoli ...

Pd - la proposta del nuovo corso firmata dal tesoriere Zanda : più soldi agli eletti. Patuanelli : “Zingaretti - sei d’accordo?” : Due giorni dopo la vittoria alla primarie e il primo discorso verso “un’altra strada” e “un cambiamento“, il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti aveva già scelto il primo nome della sua squadra: Luigi Zanda, 76 anni, in politica dagli anni ’70 e già capogruppo dem al Senato, vicino a Paolo Gentiloni. Era il 5 marzo quando Zanda veniva annunciato come nuovo tesoriere del partito, mentre tra i ...

Pd - Zingaretti segretario con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere : Roma, 17 mar., askanews, - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, proclamato ufficialmente dalla assemblea dem - riunitasi oggi a Roma all'hotel Ergife - avrà come compagni di strada, per quanto di ...

Travaglio attacca il nuovo PD : 'Zanda tesoriere - roba più vecchia di Bersani' : Nicola Zingaretti è l'uomo chiamato a risollevare le sorti del Partito Democratico. La missione gli è stata conferita dal risultato delle primarie. Il compito è arduo, perché il 2018 ha segnato la netta caduta del più grande dei partiti di centro-sinistra presenti in Italia ed i sondaggi raccontano quanto possa essere difficoltoso arginare l'escalation di Matteo Salvini e il consenso sempre ampio del Movimento Cinque Stelle. In molti hanno ...

Pd - Travaglio su La7 : “Zingaretti? Non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Zanda tesoriere” : “Pd e M5s? Non ho mai pensato che fossero due forze politiche omogenee. Lo scorso anno pensavo che fossero un po’ meno omogenee di quanto non lo siano Lega e M5s“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a una domanda del giornalista Paolo Mieli, in un dibattito sul futuro del Pd di Zingaretti. E aggiunge: “Il Pd è rimasto ibernato sull’Aventino aspettando che i ...

Sarà Luigi Zanda tesoriere del Pd A Misiani la guida dell'economia : "È l'ultima cosa che avrei voluto fare. Del resto, quella del tesoriere è una carica immaginaria visto che nel Pd non c'è tesoro". Il senatore Luigi Zanda, ex capogruppo dem al Senato, commenta con una battuta la decisione di Nicola Zingaretti... Segui su affaritaliani.it

Luigi Zanda sarà il nuovo tesoriere del Pd : Pima i rumors poi la conferma. sarà Luigi Zanda il tesoriere del Pd di Nicola Zingaretti , eletto neo segretario con oltre il 66% delle preferenze alle primarie di domenica scorsa. Zanda prenderà il ...

Pd - Zingaretti accelera : Zanda tesoriere e nuova Direzione | : All'ex capogruppo dem al Senato sarà affidato l'incarico e la nomina formale dovrebbe arrivare domenica 17 marzo, in concomitanza con l'Assemblea che ratificherà l'elezione del governatore del Lazio a ...

Pd - Zingaretti indica Zanda come tesoriere per la nuova segreteria : 'È l'ultima cosa che avrei voluto fare. Del resto, quella del Tesoriere è una carica immaginaria visto che nel Pd non c'è tesoro'. Il senatore Luigi Zanda , ex capogruppo dem al Senato, commenta con ...