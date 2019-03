Il sistema carcerario italiano è ancora in condizioni disumane

Il sistema carcerario italiano versa in condizioni disumane : (foto: Getty Images) Meno reati ma più detenuti, poche misure alternative alla carcerazione e un tasso di suicidi in costante, inesorabile, crescita. Appena nove mesi dopo l’ultima relazione in parlamento, posticipata per permettere l’insediamento dei deputati e dei senatori eletti il 4 marzo 2018, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà, Mauro Palma, è tornato a riferire sullo ...