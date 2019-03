Il sindaco di Milano Sala dice che lui non vuole abbattere San Siro

Nuovo Stadio San Siro - le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

ISPI Istituto per gli studi di Politica Internazionale - con il vicepresidente Paolo Magri incontra il sindaco di Milano - Giuseppe Sala : Una volta tra Politica e cittadini operavano partiti, associazioni, la chiesa, giornali; oggi la comunicazione è più diretta, il popolo scavalca le strutture intermedie e parla direttamente con la ...

Milanomood : incontro pubblico tra il sindaco Sala e il vincitore di Sanremo : Che duetto. Alla fine meglio di quelli di Sanremo, anche perché almeno ieri c'era il non trascurabile vantaggio che i duettanti non cantavano, ma si limitavano a parlare. Cast solo apparentemente ...

'Milano Good Vibes' - il sindaco Sala incontra Mahmood/ VIDEO : Milano, 14 marzo 2019 - Lo aveva detto subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la promessa è stata mantenuta: il sindaco di Milano Beppe Sala ha incontrato Mahmood, il giovane nato e ...

Milano Digital Week : il sindaco Giuseppe Sala e Favij inaugurano l’evento parlando di “Intelligenza urbana” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con il creator Favij all’evento di apertura della Milano Digital Week. L’incontro è stato aperto dall’Assessore, Roberta Cocco e moderato dall’editorialista del Corriere della Sera, Massimo Sideri. Fra i protagonisti: Favij, della squadra di Web Stars Channel, l’unico in Italia ad aver superato i 5 milioni di iscritti al suo canale YouTube, invitato dal Comune per contribuire al dibattito sulle trasformazioni ...

Beppe Sala - quel sindaco ufo-pop di Milano : Sembra un leader riluttante, ma il sospetto fondato è che non sia leader ma nemmeno riluttante. È un uomo accorto, che sa muoversi con modalità rapidissime e sa stare fermo. E probabilmente starà fermo Con questa destra aggressiva e intollerante, la sinistra deve ritrovare la sua parola d'ordine " Il popolo della sinistra si è svegliato. Ma il suo assegno non è in bianco"

Made expo Milano - stand Colabeton con sindaco Sala e Governatore Fontana : Si è aperta oggi e terminerà sabato 16 marzo a Milano Rho la nona edizione di Made expo che con oltre 900 espositori è la più importante manifestazione per le costruzioni e l'architettura in Italia. ...

MILANO/ Metrò - Scala - Casapound : i nodi di primavera del sindaco Sala : Il sindaco di MILANO Beppe Sala sembra alle prese con decisioni piuttosto difficili, dove non mancano oppositori agguerriti

Sicurezza : a Milano è scontro tra il sindaco Sala e Matteo Salvini : Il tema della Sicurezza a Milano accende lo scontro - a distanza - tra il sindaco meneghino Giuseppe Sala (PD) ed il vice premier Matteo Salvini. Il primo cittadino, durante l'incontro all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano, ha affrontato il delicato tema della Sicurezza e ha sbottato: "Noi ci prendiamo sempre le colpe, ma qualcuno dovrebbe rivolgersi anche al ministro Salvini e alla Lega". La replica del leader del Carroccio non si è ...

Derby di Milano - il sindaco Sala “tifa” per il ritorno di Icardi : Giuseppe Sala, sindaco di Milano e tifoso dell’Inter, ha detto la sua in merito all’estromissione di Icardi nelle ultime gare dei nerazzurri “Icardi lo vorrei in campo, ma non sono molto ottimista“. Parla così in ottica Derby il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, noto tifoso nerazzurro, intervenendo a ‘Rainews 24’. “Sono anche un po’ depresso -prosegue Sala- guardavo la partita ...

Milano - corteo anti-razzista : «Siamo 200mila». Il sindaco Sala : «Da qui idea diversa d'Italia» : Migliaia di persone al corteo anti-razzista e contro le discriminazioni a Milano. La bandiera della pace e la nave a pedali di Mediterranea, il coloratissimo Carro dei Sentinelli con la scritta...

Milano - la marcia contro il razzismo : «Prima le persone». Il sindaco Sala : «Un'altra visione del mondo è possibile» La diretta : People - prima le persone è la manifestazione che si tiene oggi a Milano promossa da 30 realtà, dall'Arci ai sindacati alle organizzazioni antirazziste, a cui hanno aderito...