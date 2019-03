Il Segreto Anticipazioni 28 marzo 2019 | Julieta e Saul hanno sospetti su Raimundo

Il Segreto - anticipazioni italiane fino al 6 aprile : Elsa se ne va promettendo vendetta : Continua l'appuntamento con Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30, la domenica alle 16.20 su Canale 5 e ogni martedì in prima serata su Rete 4. La soap opera spagnola, trasmessa in Italia dal giugno 2013, continua ad essere seguita dagli italiani anche dopo 10 stagioni e quasi 2000 puntate. Vediamo quali eventi caratterizzeranno le puntate dal 31 marzo al 6 aprile. La prossima settimana Elsa troverà le lettere scritte da Antolina ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca è viva - arrivano Marchena - Lola e María Elena : Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto i telespettatori hanno assistito alla morte di Donna Francisca. Gonzalo Castro l'ha uccisa, vendicandosi dell'incendio che la stessa Montenegro aveva ordinato di appiccare a Cuba e che purtroppo ha causato la morte dei piccoli Beltran ed Esperanza. Ma come i fan del programma hanno sospettato fin dall'inizio, questa vicenda è destinata a creare qualche sorpresa e in futuro si apprenderà che la ricca di ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina insinua che Elsa ha ucciso la madre : Lo sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” è sempre caratterizzato da colpi di scena. Tra qualche mese, i telespettatori italiani apprenderanno qualcosa di sconvolgente sul conto di Elsa Laguna. Tutto avrà inizio quando Antolina, non essendo ancora riuscita a uccidere la rivale, metterà al corrente il marito Isaac Guerrero di un suo Segreto. Il carpentiere apprenderà dalla moglie che la sua ex fidanzata, prima di conoscerlo, venne internata ...

Anticipazioni Il Segreto : Dolores delusa da Hipolito e Gracia : Le trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smettono di appassionare. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, annunciano che Dolores realizzerà finalmente uno dei suoi sogni, dato che diventerà nonna come sperava da tanti anni. Purtroppo la felicità della pettegola di Puente Viejo durerà poco, perché ci rimarrà molto male quando Hipolito ...

Anticipazioni Il Segreto : da martedì 2 aprile cambia l'orario pomeridiano : Il Segreto è uno degli appuntamenti più attesi nel pomeriggio di Canale 5, conquistando quotidianamente quasi tre milioni di telespettatori. La telenovela spagnola negli ultimi mesi ha visto ridotto lo spazio a lei dedicato, causando diverse critiche da parte dei suoi fedeli fan. Il daytime di Amici e de L'Isola dei famosi hanno abbreviato di diversi minuti la serie televisiva iberica che, anche a causa delle tante pubblicità, si è vista ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva BELEN - ma DOLORES aveva altro in mente! : Trama “bizzarra” in arrivo per DOLORES (Maribel Ripoll) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che la proprietaria dell’emporio diventerà nonna perchè Hipolito (Selu Nieto) e Gracia (Carmen Canivell) avranno la loro primogenita. Questo darà il via ad un serie di divertenti situazioni… Le anticipazioni segnalano che DOLORES non vedrà l’ora di conoscere sua nipote ma ...

