Il presidente dell' Istat ha rinunciato ad andare alla Conferenza delle Famiglie

Dietrofront : il presidente Istat non parlerà al Congresso delle Famiglie di Verona : La senatrice Pd Monica Cirinnà: "Quella di Giancarlo Blangiardo è una partecipazione gravissima e vergognosa"

Il Papa nomina il prof. Stefano Zamagni presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali : ... dove ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui la presidenza della Facoltà di Economia, impegnandosi soprattutto negli studi sul mondo del no profit; sempre a Bologna, è Vice-direttore del Senior Adjunct ...

La nomina. Zamagni nuovo presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali : I suoi studi e pubblicazioni riguardano l'ambito dell'Economia politica internazionale, Economia civile, Economia ed etica, teorie del comportamento dei consumatori e della scelta sociale, ...

Un ex agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,

Gragnano - Il Consorzio di tutela della Pasta igp ha un nuovo presidente : Il Consorzio di tutela della Pasta igp ha un nuovo presidente: si tratta di Aurora Casillo, eletta dal consiglio d'amministrazione dell'ente. Il Consorzio sarà dunque rappresentato da un volto giovane ...

Pallavolo – Fabris eletto vice-presidente dell’Associazione dei Club Europei Femminili : A Milano la riunione dell’ACPV, l’Associazione dei Club Europei Femminili. Mauro Fabris eletto vice-Presidente Si è riunita martedì 26 marzo, a Milano, l’ACPV, l’Associazione dei Club Europei di Pallavolo, costituita nel maggio dello scorso anno su iniziativa, tra gli altri, della Lega Pallavolo Serie A Femminile, al fine di rappresentare gli interessi dei Club di vertice e delle Leghe di Pallavolo femminile nel ...

Il capo dell’esercito algerino ha chiesto la destituzione del presidente Bouteflika : Attraverso l'applicazione di un articolo della Costituzione, dopo settimane di enormi proteste in tutto il paese

Arrestato per frode fiscale Luigi Scavone - presidente dell’Alma Trieste basket (che non è coinvolta) e titolare del team Pramac di MotoGP : Una notizia davvero infelice scuote il mondo della pallacanestro italiana e, di riflesso, anche quello del Motomondiale: Luigi Scavone, presidente del Gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale, è stato Arrestato mentre era in procinto di partire per Dubai dalla sua Napoli con più di 200.000 euro in uno zaino. Per lui l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto avrebbe sottratto all’erario ...