Il Padre degli immigrati è l' italiano Paolo Parise

Morto Giovanni Stefani - Padre del Ministro degli affari regionali Erika Stefani : Giovanni Stefani, padre del Ministro degli affari regionali Erika Stefani, è Morto oggi in un incidente in Algeria. Lo riporta l'ANSA che lo apprende da fonti vicine al Ministro. L'uomo, viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. Dalle prime informazioni sarebbe rimasto vittima di un incidente motociclistico, durante la prova di un rally.Il nostro abbraccio al Ministro Erika Stefani e una preghiera per il suo ...