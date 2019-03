Il mistero della pazzia di Enrico VIII | un Barbablù in pieno Rinascimento

Phi - il mistero della lettera che si trova dappertutto : Una persona gentile mi ha chiesto di parlare di ? (o phi, da leggere “fi”), il numero aureo o sezione aurea. Accetto, anche se in proposito si trovano siti, video e libri ben fatti ed esaurienti. Phi è il numero (1+v5)/2. E’ irrazionale e algebrico (ho spiegato qui questi termini). La sua fama è dovuta a una proporzione, chiamata divina da Luca Pacioli, ritenuta gradevole alla vista: il rapporto fra due segmenti “a” ...

Buckingham Palace e il mistero della "Room 1844" : Buckingham Palace è una residenza reale enorme: 775 stanze, di cui 52 camere da letto e 78 bagni e 92 uffici,, in cui perdersi come in un labirinto, con 760 finestre e 1514 porte che custodiscono ...

Il culto della Grande Madre esiste da sempre. Ma il suo mistero si perde nel tempo : Negli ultimi anni, tra il fermento del calderone New Age e un certo uso spregiudicato del pensiero femminista, si parla sempre più spesso della Grande Madre. Ma di cosa si tratta, esattamente? Di una divinità oggetto di culto solo in determinati momenti storici e in zone limitate? Di un archetipo presente in tutte le culture? Di un simbolo divenuto un’icona culturale al di là dell’effettivo impatto storico? Proviamo a fare un po’ di ordine. La ...

Imane Fadil - salma forse radioattiva : autopsia schermata per svelare mistero della morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...

Imane Fadil uccisa da un mix di sostanze radioattive. Il mistero della testimone del caso Ruby : Avvelenata da un mix di sostanze radioattive che avrebbe ingerito o con un cocktail o con del cibo. È questo che raccontano le cartelle cliniche sequestrate all’ospedale Humanitas di Rozzano, subito dopo la morte di Imane Fadil, 34 anni, marocchina, teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per il caso di Ruby Rubacuori e le serate hot del...

Leonardo Da Vinci e il mistero della Gioconda nuda per i 500 anni dalla morte : In giro per il mondo, riuniti a Chantilly per una mostra-evento aperta al pubblico dal 1 giugno al 6 ottobre. 'Per la prima volta - spiega illustrando a Chantilly, in anteprima, i risultati del lungo ...

Il mistero della vita : Sai chi sei e perché vivi in questo mondo? : Fin da bambini, siamo stati abituati ad esprimere un nostro parere in… L'articolo Il mistero della vita: Sai chi sei e perché vivi in questo mondo? proviene da iNFORMATI24.

Achille Lauro 'svuota' il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Nel libro è contenuto tutto l'immaginario dell'artista in un mondo lirico non convenzionale. Il volume ripercorre le visioni dell'artista dall'animo forgiato dalla solitudine e dalla vita di strada. ...

Achille Lauro "svuota" il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Achille Lauro stupisce ancora, questa volta sui social e con un velo di mistero. L'artista romano ha deciso di cancellare dal suo profilo Instagram tutti i post caricati fino a ora. Nessuna traccia della partecipazione a Sanremo 2019 e nessun altra prova fotografica del suo passato. Su questa nuova tela bianca creata su Instragram, Achille Lauro ha prima pubblicato un video con la didascalia "La fine". Nel filmato il cantante parla di un nuovo ...

Il Nome della Rosa - Seconda Puntata : Il mistero dei Puntini sul Corpo! : Il Nome della Rosa, trama Seconda Puntata: Guglielmo inizia ad indagare sulle morti sospette. La biblioteca del convento diventa luogo dei misteri ma è impossibile accedervi. Adso ammaliato da una ragazza occitana. Anna trama la sua vendetta. L’appassionante e misteriosa serie “Il Nome della Rosa” in onda su Rai1 giunge alla Seconda Puntata. La morte misteriosa di alcuni frati rende l’aria al convento molto pesante. Ogni angolo buio e nascosto ...

Nozze segrete per Gabriel Garko? mistero sul nome della donna : Di recente, il settimanale Spy ha sorpreso Gabriel Garko in compagnia di un amico di lunga data, Gabriele Rossi . I due sfoggiano look perfetti, da sex symbol consapevoli del loro fascino sul pubblico ...