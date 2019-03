Il mercantile dirottato è a Malta | Muscat | Non sfuggiamo alle

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)La marina militare diha abbordato ilturco El Hiblu che ieri era statodai migranti che, dopo essere stati soccorsi in zona Sar libica, una volta capito che stavano per essere riportati verso Tripoli, avevanola petroliera. L'abbordaggio è avvenuto all'alba, appena ilha superato le acque maltesi. La marina si è messa in contatto con il comandante, che ha confermato di non avere il controllo della nave e di essere minacciato da un piccolo gruppo dei 108 migranti che in totale sono stati soccorsi ieri, di cui 77 uomini e 31 donne. I migranti non si sono opposti all'abbordaggio che è avvenuto sotto il controllo di un elicottero. Il loro unico obiettivo era di non essere riportati in Libia, tanto da preferire l'arresto, che probabilmente avverrà per il gruppetto che ha minacciato il comandante. Il Premier maltese Josephha ...

matteosalvinimi : ??Non sono naufraghi ma pirati, sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale. - LegaSalvini : ++ #SALVINI: «MIGRANTI HANNO DIROTTATO UN MERCANTILE, QUI NON SBARCANO» ++ - SkyTG24 : Mercantile dirottato da #migranti punta verso Malta o Lampedusa -