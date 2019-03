Il mercantile dirottato dai migranti va a Malta

Migranti - forze Maltesi prendono il controllo del mercantile dirottato che entra in porto a La Valletta : Il mercantile dirottato dai Migranti è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. Le forze armate Maltesi hanno preso il controllo del mercantile dirottato dai Migranti, ora in rotta verso il porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio. Le autorità Maltesi, riferisce il Times of Malta, hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa ...

