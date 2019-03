Il figlio di Joe Ingles è autistico | Jazz-Lakers diventa la ‘Autism Awareness Night’

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019)è la ‘AutismNight’, la notte per la sensibilizzazione sull’autismo voluta da Joe, il cestista di Utah padre di unaffetto da autismo: scarpe colorate, magliette in regalo e tanti puzzle in una serata magica dedicata ai più piccoli Per chi non conoscesse Joe, la versione vista negli ultimi mesi potrebbe dare l’idea di un ragazzo cupo, assorto nei suoi pensieri, freddo. Niente di più sbagliato. Il cestista deiè un matto, sempre pronto a ridere e ricoprire gli avversari di trash talking. Celebre la sua frase: “sono stempiato, lento e non ho addominali, ma riesco a batterti lo stesso in uno contro uno”.Credits: Instagram @renaeDa qualche tempo a questa parte però, una particolare situazione familiare aveva incupito i pensieri del giocatore australiano che sul parquet non sembra più lo stesso. ...

TranSpoNewsEnIt : Agente Joe Linta che rappresentano QB figlio approcci di progetto - TranSpoNewsEnIt : Agente di NFL Joe Linta rappresenta suo figlio quarterback come approcci di progetto - LaCapaRouja : Nella pubblicità delle Galatine c’è il chiaramente figlio mio e di Joe Mazzello. -