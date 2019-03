Il Drago d' Oro | a Rovereto Evoè porta il dramma della globalizzazione

Centro Servizi Culturali Santa Chiara * " IL Drago D'ORO " : « al via lo spettacolo Sabato 30 marzo al Melotti di Rovereto » - : Dopo la collaborazione della scorsa stagione con Trento Spettacoli, va in scena un altro progetto "figlio" della Compagnia Regionale. Per l'occasione, la compagnia roveretana Evoè!Teatro ha deciso di ...

Spazio - grande successo per la capsula “ Drago n Crew” di Space X : “è stato un lavoro pazzesco” : “Se pensi solo all’enormità di questo volo -e di tutta la preparazione che è stata necessaria per realizzarlo rimettendo il pad rinnovato, facendo sistemare la cabina di guida, costruendo il veicolo, preparando il Falcon 9, tutte le analisi e supporto di missione – è stato proprio un lavoro pazzesco“. A sottolinearlo è stato Steve Stich, vice-direttore del programma commerciale con equipaggio della Nasa, commentando il ...

Spazio : voli commerciali - semaforo verde per Dragon : Dopo la conferma di SpaceX, arriva anche il nulla osta della Nasa per il primo volo senza equipaggio di Crew Dragon, nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. È dunque confermato ufficialmente il test di lancio, che avverrà il prossimo 2 marzo alle 8:48 italiane da Cape Canaveral, in Florida. L’agenzia spaziale statunitense e la compagnia di Elon Musk – riporta Global Science – ...