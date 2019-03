Il Dipartimento per la Casa degli Stati Uniti ha accusato Facebook di pratiche scorrette

Roma - permessi per venditori ambulanti : perquisizioni e 16 indagati. Finanza nel Dipartimento delle Attività produttive : Su disposizione della Procura sono in corso perquisizioni a Roma presso le abitazioni di alcuni sospettati di far parte di un’associazione a delinquere per gestire i permessi gli ambulanti. Nell’inchiesta sono 16 le persone indagate per i reati, a seconda delle posizioni, di induzione indebita a dare o promettere utilità, falso ed estorsione. La Guardia di Finanza e la polizia locale si sono recati anche presso gli uffici del Dipartimento VIII ...