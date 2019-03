Il cavallo che fece perdere la pazienza al Duca di Milano

Equitazione : 10 buoni motivi per imparare ad andare a cavallo (anche da adulti) : Allontana lo stressÈ un allenamento total bodyMantiene giovane il cervelloImpari la comunicazione non verbaleMigliora l'equilibrio Aumenta l'autostimaFavorisce il contatto con la naturaFa dimagrire senza fatica (o quasi)Aumentano l'eleganza e la flessibilitàAllontana ansia e depressioneNon siete mai andate a cavallo? Pensate sia uno sport costoso e da iniziare solo in tenera età? Niente di più sbagliato, in entrambi i casi. Vi faremo cambiare ...

Ci sono due enormi teste di cavallo che spuntano da un parco in Scozia : I Kelpies sono stati costruiti a partire dal 17 giugno 2013 e visto il loro grande successo sono stati creati anche dei modelli in scala 1 a 10 che vengono esposti in giro per il mondo, da Edimburgo ...

La maga serba che cura i muscoli dei calciatori con la placenta di cavallo : cura i malanni dei calciatori con la placenta di cavallo e flussi di energia: la maga dei muscoli dei giocatori è una dottoressa serba, di Belgrado, di nome Mirijana Kovacevic.A lei, recentemente, si sono rivolti diversi atleti della Lazio come Sergej Milinkovic-Savic, Dušan Basta, Luis Alberto, Valon Berisha, Bastos, Riza Durmisie l"ex Filip Ðordevic, ora al Chievo Verona.Grazie alle strambe cure della Kovacevic pare infatti che i tempi di ...

Tumori : realizzato farmaco 'cavallo di troia' che elimina dall'interno le cellule tumorali : Continuano i progressi della ricerca medica nella lotta al cancro. I ricercatori del The Institute of Cancer Research, a Londra, hanno scoperto un nuovo farmaco che si è rivelato efficace nei confronti di diverse patologie tumorali. In totale sono 6 le patologie tumorali su cui è stato sperimentato. Il farmaco potrebbe quindi cambiare la prognosi per i pazienti che non rispondono ai protocolli utilizzati per la terapia standard. La ricerca è ...

Napoli - rubavano auto con il metodo del “cavallo di ritorno” : arrestata banda. I video che li incastrano : I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Gip di Napoli che dispone misure cautelari a carico di 13 italiani e un albanese già noti alle Forze dell’ordine ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati. Tra i reati contestati anche quello di estorsione perché in 3 circostanze i ladri avevano preteso ...