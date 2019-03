Il cambio di linea dei 5 Stelle | «Ora sugli alleati diremo la verità»

Il cambio di linea dei 5 Stelle sulla maggioranza : «Ora sugli alleati diremo la verità» : L’idea che agisca da opposizione interna. Per il M5S la soglia cruciale del 20% alle Europee

Reddito di cittadinanza - l'Inps dopo il cambio al vertice azzera critiche. E sposa linea di Tridico su spinta al pil potenziale : 'La misura', ha detto la Di Michele mercoledì mattina, 'avrà un forte impatto, sotto un profilo di politica economica, sia per quanto concerne gli effetti redistributivi della ricchezza delle ...

Reddito di cittadinanza - l’Inps dopo il cambio al vertice azzera critiche. E sposa linea di Tridico su spinta al pil potenziale : Il 4 febbraio Tito Boeri, il cui mandato era in scadenza, durante l’audizione al Senato sul Reddito di cittadinanza aveva messo in fila una serie di criticità: famiglie numerose svantaggiate, rischio che il beneficio vada a nuclei senza i requisiti e debba poi essere chiesto indietro, effetti di scoraggiamento al lavoro a causa del “livello di prestazione elevato”, esclusione di “una fetta importante di poveri dal ...

Di Francesco al capolinea - pronto il cambio : ROMA - Il derby può segnare una stagione. È successo spesso, in positivo e in negativo. Quello di sabato sera che la Roma ha straperso contro la Lazio potrebbe aver segnato definitivamente il destino ...

Sergio Mattarella - voce angosciante dal Quirinale : "Cosa fa con la crisi di governo" - tragico cambio di linea : Contrordine al Colle, Sergio Mattarella preferisce Luigi Di Maio. Girano voci angoscianti nel bollettino settimanale sulla crisi di governo "varia ed eventuale". Dopo un periodo di forti tensioni con il leader del Movimento 5 Stelle, secondo ItaliaOggi il presidente della Repubblica starebbe valutan

F1 - Mondiale 2021 : la FIA sposa la linea della standardizzazione e impone un unico fornitore della scatola del cambio : Estremizzazione della competizione e standardizzazione dei materiali. Da sempre la Formula Uno ha convissuto tra due variabili antitetiche, perché le esigenze di chi fa parte del Circus non sono spesso coincidenti con quelle del pubblico, desideroso di sorpassi e di “caos” in pista. E dunque la FIA ha deciso di dare il via al processo di standardizzazione. Un cambio epocale? Sicuramente, non trascurabile. La Federazione ...

F1 - Mondiale 2021 : la FIA sposa la linea della standardizzazione e impone un unico fornitore della scatola del cambio : Estremizzazione della competizione e standardizzazione dei materiali. Da sempre la Formula Uno ha convissuto tra due variabili antitetiche, sempre perché le esigenze di chi fa parte del Circus non sempre sono coincidenti con quelle del pubblico, desideroso di sorpassi e “caos” in pista. E dunque la FIA ha deciso di dare il via al processo di standardizzazione. Un cambio epocale? Sicuramente, non trascurabile. La Federazione ...

Ikea lancia il leasing dei mobili e una linea di pezzi di ricambio : Il manager ha raccontato l'evoluzione del modello di business in un'intervista al Financial Times spiegando che la sperimentazione del leasing rientra in un percorso di economia circolare che punta ...