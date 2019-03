Il caldo di Marzo spinge in anticipo milioni di italiani nell’orto

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ilanomalo diindiper preparare i terreni, seminare o trapiantare verdure e ortaggi e garantirsi cibi genuini durante la bella stagione.Un interesse che riguarda un numero crescente di persone come dimostra lo studio che sarà divulgato sabato 302019 alle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74 dove sarà presente il tutor degli orti in città per svelare i segreti di quello perfetto, con dimostrazioni pratiche sul campo.Il 2019 è stato segnato da condizioni climatiche anomale (con un mese distraordinariamentee siccitoso) che condizionano le sviluppo delle colture che vanno difese con specifici accorgimenti.Dall’orto portatile a quello verticale, dall’orto “riciclabile” a quello in terrazzo, verranno mostrate le diverse e curiose opportunità che si offrono a quanti vogliono ...

Demianhs81 : RT @paoladelusa: Era una calma e serena giornata di fine marzo di quelle che pare annunzino l’estate; disegnavo e siccome era anche caldo a… - Ferocemente : Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo ed il vento soffia freddo: quando è estate nella luce… - LaZiaMat : Il #cielo di #marzo #Luce e #ombra #caldo e #freddo Ancora nulla definisce questo mese Non dà certezze Promette un… -