it.euronews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Liberi di inviare questo pezzo ai vostri colleghi/familiari che da anni continuano a promettere di iniziare a fare sport. Invano.

SenatoStampa : #20marzo 43 a.C. nasce a Sulmona Publio #Ovidio Nasone?? In #BibliotecaSenato, incisione degli #horti della sua resi… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il 43% degli italiani non fa MAI attività fisica nel tempo libero In Italia,… - transnazionale : Il 43% degli italiani non fa MAI attività fisica nel tempo libero #spaziotransnazionale informa -