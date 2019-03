Il 28 marzo di 40 anni fa con l' incidente di Three Mile Island crollava il mito

Cambio dell’ora a marzo 2019 - tutto quello che c’è da sapere sull’abolizione dell’Ora Legale-Solare - ecco cosa accadrà davvero nei prossimi anni : Il Parlamento Europeo sostiene la fine del Cambio dall’ora solare a quella legale: il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno con lo “spostamento di lancette” in UE, e gli Stati membri dell’Unione manterranno il diritto di decidere il proprio fuso orario: è quanto prevede una risoluzione legislativa approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, che appoggia la proposta della ...

Il silenzio dell'acqua - Fiction/ Anticipazioni diretta 24 marzo : i dubbi su Giovanni : Il silenzio dell'acqua, Anticipazioni e diretta ultima puntata del 24 marzo 2019. Don Carlo sotto accusa, Matteo scagionato

Auguri all'attore Enzo Decaro : oggi - 24 marzo - compie 61 anni : oggi, 24 marzo, è il compleanno di uno degli attori più amati e apprezzati della televisione grazie alla capacità di mettersi a confronto con qualsiasi tipo di personaggio. Si tratta di Enzo Decaro che festeggia i suoi 61 anni caratterizzati da successi importanti nel corso della sua carriera lavorativa cominciata alla fine degli anni settanta. Ha fatto parte del gruppo 'La smorfia' formato con Massimo Troisi e Lello Arena con i quali ha ...

Okay - OK - O.K - la parola che compie 180 anni il 23 marzo : Non tutte le parole possono vantare una data di nascita. Le più antiche hanno origine sumere, greche o indoeuropee ed esistono da migliaia di anni. Per le più recenti si può contare la data di ingresso nei dizionari che ogni anno aggiornano le loro pagine. Ci sono finiti di recente anche i Ferragnez. C’è una parola che ha una data di nascita precisa. Almeno in una delle sue forme. È OK, Okay, O.K. È quest’ultima la forma documentata con tanto di ...

Roma. 24 marzo 2019 : 75° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine : Il 24 marzo 1944 a Roma, nelle Cave Ardeatine, furono trucidate dalle truppe di occupazione nazifasciste 335 persone tra partigiani,

23 marzo 1919 - Mussolini fonda i Fasci di Combattimento a Milano : 100 anni fa l’inizio del fascismo : Il 23 marzo del 1919 in piazza San Sepolcro a Milano poche decine di uomini fondarono i Fasci italiani di Combattimento, il movimento politico capeggiato da Benito Mussolini. Quel giorno degli "uomini che non contano niente", come scrive Antonio Scurati nel suo "Il figlio del secolo", gettarono la prima pietra del regime Fascista.Continua a leggere

Milano. Memorial Giovanni Marra : dal 27 marzo i gironi di qualificazione : Umanità e impegno civico. Sono i valori alla base del Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”, presidente del Consiglio Comunale di

SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION arriva su PS4 il 29 marzo : NIS America è felice di annunciare che SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION sarà disponibile in Italia su PlayStation 4, il 29 Marzo 2019! Questa raccolta include 32 giochi classici degli anni ’80, pubblicati prima di Neo Geo, e reintroduce e aggiorna questi titoli per l’era moderna. chrome9/1/2018 , 9:31:36 PMChrome Legacy WindowPAX3 – Twitch – Google Chrome Il 2018 ha segnato il 40° anniversario del ...

21 marzo 1935 : 84 anni fa nasceva Brian Clough - “The football Genius” : 21 Marzo 1935: 84 anni fa nasceva Brian Clough, “The football Genius” “No cheating bastards will I talk to; I will not talk any cheating bastards!” 11 Aprile 1973: allo stadio Comunale di Torino si gioca Juventus-Derby County, semifinale di andata della Coppa dei Campioni 1972-1973. I bianconeri si impongono sugli inglesi – alla loro prima partecipazione alla competizione – per 3-1. Nel post-partita, ...

U&D - spoiler del 21 marzo - Mastroianni ospite in studio dichiara : 'Non sono innamorato' : Oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45 andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al trono classico di Uomini e donne e stando alle anticipazioni riportate su 'Witty tv' vedremo ospiti nello studio di Maria De Filippi Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia interverrà in trasmissione per raccontare come sta procedendo tra di loro dopo la scelta andata in onda lo scorso 1 marzo in prima serata. Alcune dichiarazioni ...

Johann Sebastian Bach/ Se compie gli anni il 31 marzo... perchè il compleanno è oggi? : Johann Sebastian Bach. Oggi il compleanno.... anticipato del grande compositore, la cui nascita venne registrata il 31 marzo. Ma la Germania era in ritardo

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 marzo 2019. Su La7 «Speciale Atlantide – Ilaria Alpi 25 anni di buio» : Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Rai1, ore 21.25: Si accettano miracoli Film di Alessandro Siani del 2015, con Alessandro Siani, Fabio De Luigi. Prodotto in Italia. Durata: 110 minuti. Trama: Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella ...